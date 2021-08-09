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فلاح القحطاني : النصر والهلال عانيا من اللاعب الأوحد
منذ 15 ساعة
828
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التعليقات
زائر
عدد التعليقات : 9
منذ ساعة
قصدك : النصراويه عانوا من الحالة النفسية المزمنة التي أصيبوا بها ..!!
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أحدث التعليقات
كووووووك
والله كلمة حيوان قليل بحقة لازم يعدم
ابو علي
الغبنه يوم تشوف الأسعار عندنا مرتفعه ونفس المنتج عند دول أخرى بسعر أقل بكثير
ابو علي
صدقت يا ابو تركي لكن الله يعيننا على ذا الزمن الاقشر
لللل
تروح يا واد او اديلك واحد بوكس
رااايق
أذا * !!! الجماهير لا تعترف بأن كرة القدم فوز وتعادل وهزيمة ***!!!!!!!!! هذي ما هي جماهير ولا لهم داعي أصلاً ***
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