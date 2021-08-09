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مستشار شرعي يقترح دورة تدريبية لتعليم مهارات التعامل بين الزوجين

منذ 26 دقيقة
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مستشار شرعي يقترح دورة تدريبية لتعليم مهارات التعامل بين الزوجين

عادل الحربي (صدى):
شهدت الساعات الماضية، اقتراح عدد من النشطاء على وزارتي العدل، والصحة إضافة شرطين مهمين لبرنامج الفحص الطبي للمقبلين على الزواج.

وتضمن الشرطان، الحصول على شهادة فحص تحليل الإدمان لإثبات عدم تعاطي أحد الزوجين للمخدرات، وشهادة فحص تؤكد سلامة الزوجين من أي أمراض أو اعتلالات نفسية وعقلية.

ومن جانبه اقترح المستشار الشرعي الدكتور سليمان العجلان، حصول المقبلين على الزواج على دورة تدريبية في التعامل بين الزوجين.

وقال العجلان متفاعلا مع المقترحين السابقين: "مما لاشك فيه أن هذين الإقتراحين في غاية الأهمية لكلا الزوجين، وأضيف اقتراحاً ثالثاً لايقل عن سابقيه أهمية، وهو حصول كل طرف على دورة تدريبية لم يمض عليها سنة واحدة، وذلك في مهارات التعامل بين الزوجين".

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 52327
منذ دقيقتين
فكره ممتازه لراغبي الزواج

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
حسبنا الله ونعم الوكيل ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
حميدمجفي
الف الف الف مبروك لسموالاميرتركي بن محمد السعودبالمولود
ابو عمار
عليهم اللعنه
ابو عمار
فكره ممتازه لراغبي الزواج

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