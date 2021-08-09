نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

شركة أرامكو السعودية تعلن عن فتح باب التقديم لحديثي التخرج

منذ 38 دقيقة
1375
شركة أرامكو السعودية تعلن عن فتح باب التقديم لحديثي التخرج

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة أرامكو السعودية، عن فتح باب التقديم على وظائفها لحديثي التخرج، وذوو الخبرة.

واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، موضحة أن المؤهلات الأساسية للمرشحين حديثي التخرج: درجة البكالوريوس، أو أعلى بنظام الدراسة بدوام كامل.

كما يشترط أن يكون معدل تراكمي بحد أدنى 2 من 4 أو 3 من 5 في التخصصات الفنية (الهندسة وعلوم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات وعلوم الأرض والجيوفيزياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات وغيرها) أو ما يماثلها بدرجات النظم الدراسية المطبقة في المملكة المتحدة وأستراليا وكندا وغيرها.

ومعدل تراكمي بحد أدنى 2,5 من 4 أو 3.5 من 5 في التخصصات الإدارية (المحاسبة والإدارة والتسويق والاقتصاد والقانون واللغة الإنجليزية والعلاقات العامة وغيرها) أو ما يماثلها بدرجات النظم الدراسية المطبقة في المملكة المتحدة وأستراليا وكندا وغيرها.

وبخصوص المؤهلات الأساسية للمرشحين ذوي الخبرة، فهي: درجة البكالوريوس أو أعلى بنظام الدراسة بدوام كامل- درجة الدبلوم أو شهادة المرحلة الثانوية بنظام الدراسة بدوام كامل، شرط وجود خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات.

المرشحون حديثي التخرج: التقديم

المرشحون ذوو الخبرة: التقديم

وظائف
السعودية
ارامكو

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
يبي يبيع ذهبها ليشتري المخدرات حسبي الله عليه . هذا المفروض يقص عنقه
نجاة محمد
عقبال ما نسمع انك بالسجن يا غنوشي
محمدالدوسري
والله ماعاد ندري الحقيقه من التمثيل الناس اليوم تدورالشهره المهم المقطع ياخذ ترندمشاهد يسجل مشهور لاحول ولاقوة الا بالله الله يصلح الحال
جنوبيه قحطانيه❣
المندي كمان بيحرق سعرات اكثر😜😊😂😂
سعودي مخضرم
والله من الخرط كلهم موظفين ومصورين على انهم مواطنين ماعمري خبرت احد اعرفه استلم بيت من الاسكان كلها ارقام وهميه

أخر الأخبار

انتشال 10 جثث "مجهولة" من مقبرة جماعية غرب ليبيا
انتشال 10 جثث "مجهولة" من مقبرة جماعية غرب ليبيا
منذ 20 دقيقة 1145
شركة أرامكو السعودية تعلن عن فتح باب التقديم لحديثي التخرج
شركة أرامكو السعودية تعلن عن فتح باب التقديم لحديثي التخرج
منذ 38 دقيقة 1375
طفل يتنكر في هيئة امرأة لاستقطاب الرجال بإيحاءات مخلة
طفل يتنكر في هيئة امرأة لاستقطاب الرجال بإيحاءات مخلة
منذ ساعة 500
السلفي محمد حسان يتبرأ من الإخوان أمام المحكمة
السلفي محمد حسان يتبرأ من الإخوان أمام المحكمة
منذ ساعة 1666
"العبدالعالي" يرد على شائعة وفاة أطفال بعد تلقي لقاح كورونا
"العبدالعالي" يرد على شائعة وفاة أطفال بعد تلقي لقاح كورونا
منذ ساعتين 1453
معتل نفسيًا يخنق والدته المسنة بكابل بلاستيكي
معتل نفسيًا يخنق والدته المسنة بكابل بلاستيكي
منذ ساعتين 552
فيديو.. مواطن أخفق في بيع "الكليجا" ونجح في التسويق العقاري
فيديو.. مواطن أخفق في بيع "الكليجا" ونجح في التسويق العقاري
منذ 3 ساعات 1480
ضبط أوغندي زور شهادات تطعيم كورونا لمسافرين إلى المملكة
ضبط أوغندي زور شهادات تطعيم كورونا لمسافرين إلى المملكة
منذ 3 ساعات 1592
فيديو وصور.. شبان يستعرضون مهاراتهم في القيادة على حافة الهاوية بفيفاء
فيديو وصور.. شبان يستعرضون مهاراتهم في القيادة على حافة الهاوية بفيفاء
منذ 3 ساعات 11922
فيديو.. شاب يعتدي بالضرب على بائعة رفضت إعطاءه سنابها في الخرج
فيديو.. شاب يعتدي بالضرب على بائعة رفضت إعطاءه سنابها في الخرج
منذ 4 ساعات 11748