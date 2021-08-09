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السلفي محمد حسان يتبرأ من الإخوان أمام المحكمة

منذ ساعة
1666
السلفي محمد حسان يتبرأ من الإخوان أمام المحكمة

القاهرة (صدى):
تبرأ السلفي محمد حسان، أمس الأحد، من جماعة الإخوان الإرهابية، أمام إحدى المحاكم المصرية، مؤكدًا أن الإخوان رفعوا شعار الشرعية أو الدماء.

وقال محمد حسان، خلال جلسة سماع أقول الشهود في محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية داعش إمبابة"، إن الإخوان: "جماعة دعوية في بدايتها، تحولت إلى جماعة سياسية، تستهدف كرسي الرئاسة، وتمكنوا من الفوز به وبجميع المناصب، من رئاسة مجلسي الشعب والشوري، ومعظم المحافظات والوزارات والهيئات".

وأشار محمد حسان إلى إنه رجل تجاوز الستين من عمره، ولا يعلم عن جماعة الإخوان أكثر مما يعلمه القضاء -على حد قوله-.

ووصف حسان أي جماعة تستحل دماء رجال الجيش والشرطة باسم الدين والجهاد بأنها "منحرفة وعلى ضلال".

مصر
الاخوان
السلفي محمد حسان

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
يبي يبيع ذهبها ليشتري المخدرات حسبي الله عليه . هذا المفروض يقص عنقه
نجاة محمد
عقبال ما نسمع انك بالسجن يا غنوشي
محمدالدوسري
والله ماعاد ندري الحقيقه من التمثيل الناس اليوم تدورالشهره المهم المقطع ياخذ ترندمشاهد يسجل مشهور لاحول ولاقوة الا بالله الله يصلح الحال
جنوبيه قحطانيه❣
المندي كمان بيحرق سعرات اكثر😜😊😂😂
سعودي مخضرم
والله من الخرط كلهم موظفين ومصورين على انهم مواطنين ماعمري خبرت احد اعرفه استلم بيت من الاسكان كلها ارقام وهميه

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