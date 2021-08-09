السلفي محمد حسان يتبرأ من الإخوان أمام المحكمة

القاهرة (صدى):
تبرأ السلفي محمد حسان، أمس الأحد، من جماعة الإخوان الإرهابية، أمام إحدى المحاكم المصرية، مؤكدًا أن الإخوان رفعوا شعار الشرعية أو الدماء.
وقال محمد حسان، خلال جلسة سماع أقول الشهود في محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية داعش إمبابة"، إن الإخوان: "جماعة دعوية في بدايتها، تحولت إلى جماعة سياسية، تستهدف كرسي الرئاسة، وتمكنوا من الفوز به وبجميع المناصب، من رئاسة مجلسي الشعب والشوري، ومعظم المحافظات والوزارات والهيئات".
وأشار محمد حسان إلى إنه رجل تجاوز الستين من عمره، ولا يعلم عن جماعة الإخوان أكثر مما يعلمه القضاء -على حد قوله-.
ووصف حسان أي جماعة تستحل دماء رجال الجيش والشرطة باسم الدين والجهاد بأنها "منحرفة وعلى ضلال".