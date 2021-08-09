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"العبدالعالي" يرد على شائعة وفاة أطفال بعد تلقي لقاح كورونا

منذ 26 دقيقة
1223
"العبدالعالي" يرد على شائعة وفاة أطفال بعد تلقي لقاح كورونا

الرياض (صدى):
نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أمس الأحد، ما تردد بخصوص رصد وفيات بين الأطفال بعد تلقيهم لقاحات كورونا.

وأكد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة، للكشف عن مستجدات كورونا، أنها مجرد أكاذيب ومغالطات لا تمت للواقع بصلة.

وقال متحدث الصحة: "لم نسجل أي حالة وفاة للأطفال في السعودية بعد تلقي لقاح فيروس ‫كورونا" مضيفا: "نبشركم، السعودية‬ تشهد تراجعاً في المنحنى الوبائي".

وتابع: "لا داعي للقلق والخوف.. ليست عبارة نرددها كجهات رسمية بل هي كلمات ترددها الهيئات والخبراء حول العالم، لأهمية تلقي لقاحات كورونا، حيث نرصد مخاوف في عيون العالم بسبب كورونا، ولكن اللقاحات قادرة على أن تحوّل المخاوف إلى مأمن من الفيروس".

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المملكة
الصحة
كورونا
العبدالعالي

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
4lovex2 عدد التعليقات : 7235 منذ 14 ساعة يتعليق 1 ليش تقول الكلام ذا هذولا مجرد سياح هم دخلوا البلد واحترموا قوانينه ومسالمين فلماذا...
ابو محمد
بس ليكون تمثيل
خالد
يلعن أم التصوير اللي حيحليني مسخره قدام هالسلوقيه الامريكيه واستخفافها بعقول هذوول التافهين . أنا شاب مسلم وأمرني ربي بعدم مخالطة التساء وعدم محادثتهن...
ابو محمد 😎 ✍️
ليتكم تقصون يده اللي زورت الاوراااق ..

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