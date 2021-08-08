نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

اليوم الأثنين..بدء تطبيق اشتراط الحصول على الجرعة الثانية للسفر إلى الخارج

منذ ساعة
1410
اليوم الأثنين..بدء تطبيق اشتراط الحصول على الجرعة الثانية للسفر إلى الخارج

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الداخلية، عن بدء تطبيق قرار اشتراط الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا للسفر إلى خارج المملكة لجميع المواطنين، بداية من اليوم الأثنين.

وأوضحت الوزارة أنه يستثنى من ذلك، من تقل أعمارهم عن 12 عاما شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي تغطي مخاطر COVID- 19 خارج المملكة .

كما يستثنى المتعافون من فيروس كورونا شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من اصابتهم بالفيروس، إضافة إلى من أصيب بفيروس كورونا وحص على جرعة واحدة من اللقاح .

وزارة الداخلية
المملكة
كورونا
اللقاح

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ... .. الرجال اعذر بالسيكل وهرب على رجليه مثل الغزاال ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
التهور ماهو زين ..
ابو محمد 😎 ✍️
هذا كلب وليس بقره ..
ابو محمد 😎 ✍️
اشوا اللي سلم الرجال و وليده ..

أخر الأخبار

فيديو.. مواطن أخفق في بيع "الكليجا" ونجح في التسويق العقاري
فيديو.. مواطن أخفق في بيع "الكليجا" ونجح في التسويق العقاري
منذ 5 دقائق 1114
ضبط أوغندي زور شهادات تطعيم كورونا لمسافرين إلى المملكة
ضبط أوغندي زور شهادات تطعيم كورونا لمسافرين إلى المملكة
منذ 18 دقيقة 1217
فيديو وصور.. شبان يستعرضون مهاراتهم في القيادة على حافة الهاوية بفيفاء
فيديو وصور.. شبان يستعرضون مهاراتهم في القيادة على حافة الهاوية بفيفاء
منذ 46 دقيقة 1726
فيديو.. شاب يعتدي بالضرب على بائعة رفضت إعطاءه سنابها في الخرج
فيديو.. شاب يعتدي بالضرب على بائعة رفضت إعطاءه سنابها في الخرج
منذ ساعة 2106
اليوم الأثنين..بدء تطبيق اشتراط الحصول على الجرعة الثانية للسفر إلى الخارج
اليوم الأثنين..بدء تطبيق اشتراط الحصول على الجرعة الثانية للسفر إلى الخارج
منذ ساعة 1410
هتان باهبري على أعتاب الشباب
هتان باهبري على أعتاب الشباب
منذ ساعة 1447
"التجارة" توضح اشتراطات استخدام غرف القياس في المحلات والمولات والمراكز التجارية
"التجارة" توضح اشتراطات استخدام غرف القياس في المحلات والمولات والمراكز التجارية
منذ ساعتين 1521
الربيعة:"عندما أصبحت وزيراً للصحة عرفت أن كثيرًا من الشائعات قاتلة"
الربيعة:"عندما أصبحت وزيراً للصحة عرفت أن كثيرًا من الشائعات قاتلة"
منذ ساعتين 1489
‏الأمير منصور بن مشعل يسدد رسوم العضوية الذهبية للنادي الأهلي لثلاث سنوات قادمة
‏الأمير منصور بن مشعل يسدد رسوم العضوية الذهبية للنادي الأهلي لثلاث سنوات قادمة
منذ ساعتين 11242
استئناف العمل بمركز الخدمات الحكومية الشامل بالمدينة المنورة (صور)
استئناف العمل بمركز الخدمات الحكومية الشامل بالمدينة المنورة (صور)
منذ 3 ساعات 1468