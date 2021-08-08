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متحدثة التعليم: طلاب الابتدائية ورياض الأطفال ستكون دراستهم عن بُعد عبر " مدرستي"

منذ 20 ساعة
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متحدثة التعليم: طلاب الابتدائية ورياض الأطفال ستكون دراستهم عن بُعد عبر " مدرستي"

الرياض (صدى):
قالت متحدثة التعليم العام، ابتسام الشهري، إن طلاب الابتدائية ورياض الأطفال ستكون دراستهم عن بُعد من خلال منصة مدرستي.

وأوضحت ابتسام الشهري خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة، أن الطلاب المصابون بأمراض مزمنة سوف يتم التعامل معهم كغير المحصّنين وستكون دراستهم عن بعد عبر منصة مدرستي.

وأشارت:"طلاب رياض الأطفال عودتهم عن بُعد عبر منصة روضتي"، موضحة أن العام الدراسي الجديد حضورياً لطلاب لمرحلة المتوسطة والثانوية لمن تلقى جرعتين.

ولفتت:"عودة طلاب المرحلة الابتدائية ستكون عبر منصة مدرستي لحين استكمال الحصانة المجتمعية أو تاريخ 30 أكتوبر".

وتابعت:"نسبة المحصنين من طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية حتى اليوم بلغت 70%".

رياض الأطفال
التعليم العام
منصة مدرستي
الدراسة عن بعد
ابتسام الشهري
طلاب الابتدائية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15780
منذ 20 ساعة
أنا أداوم وإلا لأ

د محمد ماجد بخش

بالله أسألي الوزارة وردي على صدى
Misfer
Misfer عدد التعليقات : 732
منذ 20 ساعة
ماعندنا حد يرعاهم في البيت وترك الصغار في البيت اخطر من الكرونا ….ممكن استثناء الام المعلمه او خلق حضانات في موقع الام المدرسة …..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15780
منذ 20 ساعة
مخنوق بالعبرة ولعل العبارة تفي :-

الوحدة المغناطيسية هي ضعف الوحدة الفراغية الثقالية من الناحية العددية لكن الفراغ العددي يمثل لكل من الثقالتين بمعنى نسب توافر الكتلة حول مركز موحد ودرجة هذا التمحور المغناطيسي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82098
منذ 19 ساعة
الله يخارجنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82098
منذ 19 ساعة
طيب والي تدرس ابتدائي ومتوسط
وعندها وأطفالها في الابتدائي وهي وحيده فين تروح بعمرها
قلق
قلق عدد التعليقات : 3
منذ 19 ساعة
بخش تراك غقيتنا
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15780
منذ 19 ساعة
بدون إقرار هذه المعلومة أن الطاقة هي مربع الكتلة لا حاجة لوزرات التعليم في العالم ..

د ماجد بخش عمل في تمثيل درجات الارتباط والكتلة ٢٦ عاما .. وهو يصحح للعالم معادلة الطاقة التي تبدو فيها قيمة مربع سرعة الضوء بديلا عن الحقيقة
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15780
منذ 19 ساعة
يعني التعليم في العالم يبغاله إصلاح علوم .. والإصلاح خير .. لو سمحتم.. خذوا العالمية ولا تماروا في عقول باحثيكم.. الرواد بحول الله عالمياً
Mister
Mister عدد التعليقات : 732
منذ 19 ساعة
كتلة مين ياعم ….هذا القرار لازم ربطه بكتلة العم بخش ورميها في البحر
راقد النايم
راقد النايم عدد التعليقات : 39
منذ 18 ساعة
الله يخارجنا من ابو ريحة البكس بخش
Misfer
Misfer عدد التعليقات : 732
منذ 14 ساعة
المعلمه الي عندها اطفال خلوها تدرس ابتدائي وبكذا سوف تكون مع عيالها في البيت الى ان يتم اجتياز مرحلة الجائحة بسلام
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15780
منذ 13 ساعة
مخالف
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15780
منذ 13 ساعة
مخااالف
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15780
منذ 13 ساعة
مخااالف
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15780
منذ 13 ساعة
مخااالف
faeiz1122
faeiz1122 عدد التعليقات : 2719
منذ 5 ساعات
قرارات متخبطة المفروض الكل تعليم عن بعد إلى أن تنتهي هذه الجائحة
العمري
العمري عدد التعليقات : 45
منذ 3 ساعات
المفروض هذا العام التعليم عن بعد لجميع المراحل حتي تنتهي هذه الجائحة كل يوم نسمع عن متحورات واسرع انتشارا
قرم
قرم عدد التعليقات : 329
منذ 49 دقيقة
واللي عندها اطفال في الابتدائي، وهي موظفة في قطاع خااااس.
يعني دوامها ما يخلص الا الساعه 7 المساء ، وش تسوي ياابتسام يا بنت الشهري؟؟
هل فكرتي بهذا ؟؟؟
وما هو الحل؟؟
ترى هاذي مشكلة اغلب الموظفات يا اخت ابتسام.

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أحدث التعليقات

قرم
موافق موافق... موافق...موافق موافق
رااايق
الله يرحمها ويغفر لها ***
قرم
احسنت يارامي
قرم
احسنت يارامي
محمد
هذا مطبل كبير ماهمه المواطنين ذوي الدخل المحدود وهم كثربالبلد

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