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"الرياضة" تزيد نسبة حضور الجماهير في المنافسات الرياضية وتمنع دخول من هم تحت 12 سنة

منذ 36 دقيقة
1302
"الرياضة" تزيد نسبة حضور الجماهير في المنافسات الرياضية وتمنع دخول من هم تحت 12 سنة

طلال الغامدي (صدى):
أعلنت وزارة الرياضة السماح فقط لمن لديه جرعتين من لقاح كورونا بالدخول للمنافسات الرياضية، وتمنع دخول من هم تحت 12 سنة، وزيادة نسبة حضور الجماهير للمنافسات الرياضية.

وأوضحت أنه تقرر رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري للمنافسات الرياضية للموسم الرياضي 2021-2022 بنسبة لا تزيد على 60% من سعة المدرجات بدلا من 40%.

وأضافت أنها أجرت عـدداً من التحديثات والتعديلات على البروتوكـول الخـاص بآليـة الحضـور الجماهيـري للملاعـب، حيـث سيكون الحضور للمنافسات الرياضية المختلفة، مقتصراً فقط على الجماهير الرياضية فـوق 12 عاماً، والذين أكملوا الحصول على جرعتيـن مـن لقـاح كورونا المعتمـد مـن وزارة الصحة في المملكة، وفقاً لمـا يظهـر فـي حالـة المشجع فـي تطبيـق "توكلنا".

وشددت الوزارة على ضرورة الاستمرار فـي تطبيـق الإجراءات الاحترازية المهمة، كالتباعـد ولبس الكمامات، وأثناء الدخول والخروج، وغيرهـا مـن التعليمات الواجـب الالتزام بها، علـى أن تقـوم الجهات المعنيـة بمتابعـة تطبيـق ذلـك، واتخـاذ اللازم في حال تم رصـد أي مخالفات، وذلك حفاظاً علـى سلامة الجميع.

كورونا
جماهير
وزارة الرياضة
توكلنا

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍉🍓🍒🍑🍐🥑🌶️🌽🥥🍍🍌🥒🥕🍊🍋🍈🍇🥭🍎🍏🍐🍑🥝🍅🥒🥬🥦🧄🧅🌽 ينقص التين والرمان والبلح والحماط
winner4ever
لماذا يا الهراج ، ذهبت وتحدثت عن أوباما ، وتناسيت هنا ، وما تقوم به هيئة الترفيه من حفلات !!!! لماذا لا تتساءل يا...
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ابومازن
ياحلوين ارتقووو بكلمكم المقطع حلو ومافيه شي وكل كلمة مسجله لك أو عليك انتبهو و
ابو محمد 😎 ✍️
جيده ، مشتاقه للزوج والزواج ، فجت على جناح السرع ممتطيةً ظهر دباب .. .. ونعم العروس ام الخلاقين ..

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