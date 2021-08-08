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كلن على همه سرى
منذ 4 ساعات
1437
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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍉🍓🍒🍑🍐🥑🌶️🌽🥥🍍🍌🥒🥕🍊🍋🍈🍇🥭🍎🍏🍐🍑🥝🍅🥒🥬🥦🧄🧅🌽 ينقص التين والرمان والبلح والحماط
winner4ever
لماذا يا الهراج ، ذهبت وتحدثت عن أوباما ، وتناسيت هنا ، وما تقوم به هيئة الترفيه من حفلات !!!! لماذا لا تتساءل يا...
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ابومازن
ياحلوين ارتقووو بكلمكم المقطع حلو ومافيه شي وكل كلمة مسجله لك أو عليك انتبهو و
ابو محمد 😎 ✍️
جيده ، مشتاقه للزوج والزواج ، فجت على جناح السرع ممتطيةً ظهر دباب .. .. ونعم العروس ام الخلاقين ..
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