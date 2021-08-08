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" تعليم الليث" يعتمد إجراءات النقل الداخلي لـ ٢٥٨معلمًا ومعلمة

منذ 13 ساعة
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" تعليم الليث" يعتمد إجراءات النقل الداخلي لـ ٢٥٨معلمًا ومعلمة

حامد العمري (صدى):
اعتمد مدير إدارة التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، إجراءات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بالمحافظة للعام الدراسي ١٤٤٢هـ /١٤٤٣هـ .

وفي التفاصيل، هنأ "الحازمي" المعلمين والمعلمات الذين تحققت رغباتهم بالنقل الداخلي، مثمنًا الجهود الكبيرة التي قام بها منسوبو ومنسوبات قسم شؤون المعلمين طيلة الفترة السابقة في إعداد الحركة وفقًا للضوابط والمعايير والمفاضلات المعتمدة من الوزارة ، والتي اتسمت بالدقة والشفافية، وبناءً على إجراءات المفاضلة والاحتياج ، متمنيًا أن تحقق الحركة مزيدًا من الاستقرار والعطاء.

من جانبه أوضح مدير شؤون المعلمين الأستاذ عبيد بن مديني العسافي ، أن العدد الإجمالي للمتقدمين للنقل الداخلي هذا العام بلغ ١٠٣٣ معلمًا ومعلمة، وتحقق النقل لـ ٢٥٨، وبنسبة ٢٥ % .

وأشار "العسافي " إلى أنه يمكن للمعلمين والمعلمات الدخول على حساباتهم في نور للاطلاع على نتيجة الحركة ، كما يمكن للذين لديهم ملاحظات أو اعتراضات على نتيجة النقل الداخلي، الرفع عن طريق حساباتهم في برنامج نور ، خلال الفترة من ١ إلى ٤ / ١ / ١٤٤٣هـ ، وستقوم اللجنة المختصة بدراسة ذلك التظلم واتخاذ الإجراء اللازم.

ودعا المشمولين بالحركة، إلى ضرورة إخلاء طرفهم من مدارسهم السابقة ، والمباشرة مع عودة المعلمين والمعلمات يوم الأحد الموافق ١٤ / ١ / ١٤٤٣هـ في مدارسهم المنقولين إليها .

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winner4ever
لماذا يا الهراج ، ذهبت وتحدثت عن أوباما ، وتناسيت هنا ، وما تقوم به هيئة الترفيه من حفلات !!!! لماذا لا تتساءل يا...
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ابومازن
ياحلوين ارتقووو بكلمكم المقطع حلو ومافيه شي وكل كلمة مسجله لك أو عليك انتبهو و
ابو محمد 😎 ✍️
جيده ، مشتاقه للزوج والزواج ، فجت على جناح السرع ممتطيةً ظهر دباب .. .. ونعم العروس ام الخلاقين ..

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