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الذيابي: اللحوم المعالجة كالنقانق والسجق والمارتديلا تزيد خطر الإصابة بسرطان القولون

منذ ساعة
1393
الذيابي: اللحوم المعالجة كالنقانق والسجق والمارتديلا تزيد خطر الإصابة بسرطان القولون

علي القحطاني (صدى):
قال الدكتور عبدالله الذيابي؛ طبيب الباطنة والجهاز الهضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، إن اللحوم المعالجة كالنقانق والسجق والمارتديلا تعد ضارة.

وأوضح عبدالله الذيابي، أنها عالية السعرات الحرارية منخفضة القيمة الغذائية عالية الدهون والملح تزيد خطر الإصابة بسرطان القولون.

وأشار طبيب الباطنة والجهاز الهضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، إلى أن استهلاك اللحوم الحمراء يُنصح ألا يتجاوز 70 جرام في اليوم.

وكان عبدالله الذيابي، قال إنه لا يوجد تحليل دم يفرق بين لحمية القولون الحميدة والسرطانية.

 

 

مدينة الملك عبدالعزيز الطبية
الجهاز الهضمي
عبدالله الذيابي؛ الباطنة
اللحوم المعالجة
النقانق
السجق
المارتديلا

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winner4ever
لماذا يا الهراج ، ذهبت وتحدثت عن أوباما ، وتناسيت هنا ، وما تقوم به هيئة الترفيه من حفلات !!!! لماذا لا تتساءل يا...
واضح*** وصريح***
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ابومازن
ياحلوين ارتقووو بكلمكم المقطع حلو ومافيه شي وكل كلمة مسجله لك أو عليك انتبهو و
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