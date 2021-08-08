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أجانب النصر يتألقون في مباراته أمام الشعلة

منذ ساعة
1832
أجانب النصر يتألقون في مباراته أمام الشعلة

نواف السالم (صدى):
حقق فريق النصر الفوز على فريق الشعلة بنتيجة "٥-٠" على ملعب مرسول بارك ضمن تحضيرات الفريقين لانطلاقة الموسم الجديد.

وتألق أجانب النصر وظهروا تهديفًا أمام الشعلة حيث سجل خماسية النصر البرازيلي أندرسون تاليسكا، والأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، و الكاميروني أبوبكر فنيسنت وعبدالفتاح عسيري.

فيما أراح الجهاز الفني لفريق النصر المغربي عبد الرزاق حمدالله؛ بسبب إجهاد العضلة.

كما فضل عدم الدفع بمحمد آل فتيل ومحمد قاسم الثنائي المنضم حديثاً للفريق بداعي عدم الجاهزية.

يُذكر أن النصر سيبدأ أولى مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، باستضافة ضمك على ملعب مرسول بارك الجمعة 13 أغسطس الجاري.

 

النصر
الشعلة
عبدالرزاق حمدالله
أندرسون تاليسكا
أبو بكر فنيسنت

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍉🍓🍒🍑🍐🥑🌶️🌽🥥🍍🍌🥒🥕🍊🍋🍈🍇🥭🍎🍏🍐🍑🥝🍅🥒🥬🥦🧄🧅🌽 ينقص التين والرمان والبلح والحماط
winner4ever
لماذا يا الهراج ، ذهبت وتحدثت عن أوباما ، وتناسيت هنا ، وما تقوم به هيئة الترفيه من حفلات !!!! لماذا لا تتساءل يا...
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ابومازن
ياحلوين ارتقووو بكلمكم المقطع حلو ومافيه شي وكل كلمة مسجله لك أو عليك انتبهو و
ابو محمد 😎 ✍️
جيده ، مشتاقه للزوج والزواج ، فجت على جناح السرع ممتطيةً ظهر دباب .. .. ونعم العروس ام الخلاقين ..

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