أجانب النصر يتألقون في مباراته أمام الشعلة

نواف السالم (صدى):
حقق فريق النصر الفوز على فريق الشعلة بنتيجة "٥-٠" على ملعب مرسول بارك ضمن تحضيرات الفريقين لانطلاقة الموسم الجديد.
وتألق أجانب النصر وظهروا تهديفًا أمام الشعلة حيث سجل خماسية النصر البرازيلي أندرسون تاليسكا، والأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، و الكاميروني أبوبكر فنيسنت وعبدالفتاح عسيري.
فيما أراح الجهاز الفني لفريق النصر المغربي عبد الرزاق حمدالله؛ بسبب إجهاد العضلة.
كما فضل عدم الدفع بمحمد آل فتيل ومحمد قاسم الثنائي المنضم حديثاً للفريق بداعي عدم الجاهزية.
يُذكر أن النصر سيبدأ أولى مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، باستضافة ضمك على ملعب مرسول بارك الجمعة 13 أغسطس الجاري.