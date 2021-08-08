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النيابة العامة: عدم تحصين الطفل بالتطعيمات يعرضك للمُساءلة القانونية

منذ 23 دقيقة
1123
النيابة العامة: عدم تحصين الطفل بالتطعيمات يعرضك للمُساءلة القانونية

الرياض (صدى):
أكدت النيابة العامة أن عدم تحصين الطفل بالتطعيمات الواقية من الأمراض بحسب المواعيد المقرّرة من الجهة المختصة في هذا الشأن، يُعد حالة إهمال ترقى لترتّب المسائلة القانونية.

وأكدت "النيابة" أنه يجب تحصين الطفل بالتطعيمات الواقية من الأمراض والواجب خضوع الطفل لها وفق ما تقرره الجهات الصحية ذات العلاقة وبحسب المواعيد المقررة في هذا الشأن.

ويقع واجب تقديم الطفل للتطعيم على عاتق والده أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته أو رعايته.

وينص نظام حماية الطفل على توفير كل ما يلزم لتوفير العناية الصحية للطفل من خلال تحصينه بالأمصال واللقاحات الواقية ووقايته من الأوبئة والأمراض وضمان حصوله على العلاج المناسب.

 

النيابة العامة
الحصانة
الأمراض
الجهات الصحية
التطعميات

التعليقات

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أحدث التعليقات

winner4ever
لماذا يا الهراج ، ذهبت وتحدثت عن أوباما ، وتناسيت هنا ، وما تقوم به هيئة الترفيه من حفلات !!!! لماذا لا تتساءل يا...
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ابومازن
ياحلوين ارتقووو بكلمكم المقطع حلو ومافيه شي وكل كلمة مسجله لك أو عليك انتبهو و
ابو محمد 😎 ✍️
جيده ، مشتاقه للزوج والزواج ، فجت على جناح السرع ممتطيةً ظهر دباب .. .. ونعم العروس ام الخلاقين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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