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السجن 5 سنوات ومليون ريال غرامة عقوبة بث الشائعات حيال فيروس كورونا 

منذ 19 دقيقة
1212
السجن 5 سنوات ومليون ريال غرامة عقوبة بث الشائعات حيال فيروس كورونا 

الرياض (صدى):
كشف الأمن العام عن عقوبة بث الشائعات حيال فيروس كورونا، موضحا:"يعاقب كل من يبث الشائعات حيال فيروس كورونا بغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال، أو السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات، أو بهما معًا".

وكانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم الأحد، عن تسجيل 731 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مناطق المملكة.

وكشفت وزارة الصحة، عن تسجيل 620 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 514,982 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 14 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 8334 حالة وفاة.

 

غرامة
السجن
الأمن العام
عقوبة
فيروس كورونا
بث الشائعات

التعليقات

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أحدث التعليقات

winner4ever
لماذا يا الهراج ، ذهبت وتحدثت عن أوباما ، وتناسيت هنا ، وما تقوم به هيئة الترفيه من حفلات !!!! لماذا لا تتساءل يا...
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ابومازن
ياحلوين ارتقووو بكلمكم المقطع حلو ومافيه شي وكل كلمة مسجله لك أو عليك انتبهو و
ابو محمد 😎 ✍️
جيده ، مشتاقه للزوج والزواج ، فجت على جناح السرع ممتطيةً ظهر دباب .. .. ونعم العروس ام الخلاقين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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