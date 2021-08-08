نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

عمر السومة يوجه رسالة إلى "ميسي" بعد رحيله عن برشلونة

منذ 19 دقيقة
1259
عمر السومة يوجه رسالة إلى "ميسي" بعد رحيله عن برشلونة

طلال الغامدي (صدى):
علق المهاجم السوري عمر السومة، محترف الهلال، على اللقطات التي ظهر فيها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وهو يبكي بعد رحيله عن برشلونة.

وشارك "السومة" المتابعين صورة للنجم الأرجنتين "السومة" عبر ستوري "انستجرام" قائلآ: "ما أشجع برشلونة لكني أتابع مباريات برشلونة لأشاهد متعة ميسي".

وكان "ميسي" عقد مؤتمرًا صحفيًا اليوم الأحد، ودع فيه جماهير برشلونة بعد إعلان رحيله عن الفريق الكتالوني.

وقال "ميسي" خلال مؤتمره الوداعي باكيا: "كنت أفكر كثيرًا، ماذا يمكنني أن أقول في هذه اللحظة، وليس لدي أي كلمات، أشعر أنني غير قادر على التحدث بعد هذه السنوات الطويلة، وقضاء كل حياتي هنا في برشلونة".

وأضاف: "لم أكن جاهزا ومستعدا السنة الماضية حين حدثت كل هذه الأمور، وكنت مقتنعا أنني أريد الرحيل، لكن هذه السنة كنت مقتنعا أنا وأسرتي أنني سأستمر هنا ".

 

الهلال
برشلونة
ليونيل ميسي
الجماهير
عمر السومة

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

winner4ever
لماذا يا الهراج ، ذهبت وتحدثت عن أوباما ، وتناسيت هنا ، وما تقوم به هيئة الترفيه من حفلات !!!! لماذا لا تتساءل يا...
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ابومازن
ياحلوين ارتقووو بكلمكم المقطع حلو ومافيه شي وكل كلمة مسجله لك أو عليك انتبهو و
ابو محمد 😎 ✍️
جيده ، مشتاقه للزوج والزواج ، فجت على جناح السرع ممتطيةً ظهر دباب .. .. ونعم العروس ام الخلاقين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

أخر الأخبار

النيابة العامة: عدم تحصين الطفل بالتطعيمات يعرضك للمُساءلة القانونية
النيابة العامة: عدم تحصين الطفل بالتطعيمات يعرضك للمُساءلة القانونية
منذ دقيقتين 1095
الصحة : وفاة 800 شخص وإصابة آخرين بالعمى بسبب معلومات مغلوطة (فيديو)
الصحة : وفاة 800 شخص وإصابة آخرين بالعمى بسبب معلومات مغلوطة (فيديو)
منذ 7 دقائق 1161
عمر السومة يوجه رسالة إلى "ميسي" بعد رحيله عن برشلونة
عمر السومة يوجه رسالة إلى "ميسي" بعد رحيله عن برشلونة
منذ 19 دقيقة 1259
"الصحة" توضح شرط ضروري للسماح بعودة العمالة المنزلية المحصنة بلقاح سينوفارم "فيديو"
"الصحة" توضح شرط ضروري للسماح بعودة العمالة المنزلية المحصنة بلقاح سينوفارم "فيديو"
منذ 32 دقيقة 1354
"فلكية جدة": هلال محرم سيزين سماء المملكة بعد غروب شمس الاثنين
"فلكية جدة": هلال محرم سيزين سماء المملكة بعد غروب شمس الاثنين
منذ 39 دقيقة 1253
طاقم تحكيم قطري يقود لقاء الهلال والطائي
طاقم تحكيم قطري يقود لقاء الهلال والطائي
منذ ساعة 1599
الفراج يعلق على حفلة عيد ميلاد "أوباما":"هل القوانين التي يفرضونها على الآخرين لا تنطبق عليهم!"
الفراج يعلق على حفلة عيد ميلاد "أوباما":"هل القوانين التي يفرضونها على الآخرين لا تنطبق عليهم!"
منذ ساعة 10703
بالصور .. إلهام شاهين ومرفت أمين ونخبة من الفنانين في جنازة دلال عبدالعزيز
بالصور .. إلهام شاهين ومرفت أمين ونخبة من الفنانين في جنازة دلال عبدالعزيز
منذ ساعة 695
القادسية لم يستلم المستحقات المالية المتأخرة في صفقة "كمارا"
القادسية لم يستلم المستحقات المالية المتأخرة في صفقة "كمارا"
منذ ساعة 1451
تأجيل حفل زفاف نيللي كريم 3 أيام بسبب وفاة دلال عبدالعزيز 
تأجيل حفل زفاف نيللي كريم 3 أيام بسبب وفاة دلال عبدالعزيز 
منذ ساعة 490