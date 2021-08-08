عمر السومة يوجه رسالة إلى "ميسي" بعد رحيله عن برشلونة

طلال الغامدي (صدى):
علق المهاجم السوري عمر السومة، محترف الهلال، على اللقطات التي ظهر فيها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وهو يبكي بعد رحيله عن برشلونة.
وشارك "السومة" المتابعين صورة للنجم الأرجنتين "السومة" عبر ستوري "انستجرام" قائلآ: "ما أشجع برشلونة لكني أتابع مباريات برشلونة لأشاهد متعة ميسي".
وكان "ميسي" عقد مؤتمرًا صحفيًا اليوم الأحد، ودع فيه جماهير برشلونة بعد إعلان رحيله عن الفريق الكتالوني.
وقال "ميسي" خلال مؤتمره الوداعي باكيا: "كنت أفكر كثيرًا، ماذا يمكنني أن أقول في هذه اللحظة، وليس لدي أي كلمات، أشعر أنني غير قادر على التحدث بعد هذه السنوات الطويلة، وقضاء كل حياتي هنا في برشلونة".
وأضاف: "لم أكن جاهزا ومستعدا السنة الماضية حين حدثت كل هذه الأمور، وكنت مقتنعا أنني أريد الرحيل، لكن هذه السنة كنت مقتنعا أنا وأسرتي أنني سأستمر هنا ".