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الفراج يعلق على حفلة عيد ميلاد "أوباما":"هل القوانين التي يفرضونها على الآخرين لا تنطبق عليهم!"

منذ 6 دقائق
1259
الفراج يعلق على حفلة عيد ميلاد "أوباما":"هل القوانين التي يفرضونها على الآخرين لا تنطبق عليهم!"

عادل الحربي (صدى):
علق المحلل السياسي أحمد الفراج على صور متداولة من حفلة عيد ميلاد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.

وقال أحمد الفراج:"نشر صور من حفلة عيد ميلاد أوباما ثم تم حذف صور الحفلة؛ كان من المفترض أن يحضرها ٥٠٠ شخص ثم بعد الضغوط الشعبية في السوشال ميديا تم قصرها على عدد أقل".

وتساءل أحمد الفراج، قائلا:" هل القوانين التي يفرضونها على الآخرين لا تنطبق عليهم".

وكانت حفلة عيد ميلاد باراك أوباما الـ60 أثارت انتقادات كثيرة من قبل  الجمهوريين الذين يأخذون عليه إقامة فعالية كبيرة وسط تفش جديد لوباء كورونا.

 

 

حفلة
السوشيال ميديا
عيد ميلاد
القوانين
أحمد الفراج
وباء كورونا

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