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بالصور .. إلهام شاهين ومرفت أمين ونخبة من الفنانين في جنازة دلال عبدالعزيز

منذ 8 دقائق
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بالصور .. إلهام شاهين ومرفت أمين ونخبة من الفنانين في جنازة دلال عبدالعزيز

القاهرة (صدى):
قدم عدد كبير من الفنانين، اليوم الأحد، واجب العزاء في وفاة الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز التي وافتها المنية يوم أمس عن عمر يناهز 61 عاما، إثر إصابتها بفيروس كورونا الجديد.

وحضرت الفنانات إلهام شاهين ونهال عنبر ومرفت أمين وهنا الزاهد والإعلامية هالة سرحان الجنازة، كما شارك في الجنازة فنانين آخرين ومنهم ماجد المصري والمنتج أحمد السبكي.

يذكر أن جثمان الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز خرج من مسجد مستشفى زايد التخصصي، إلى مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، لأداء صلاة الجنازة عليه، وتم تشييع جثمانها لمثواه الأخير.

إلهام شاهين
نهال عنبر
دلال عبدالعزيز
هنا الزاهد
مرفت أمين

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