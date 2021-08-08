نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

محلل اقتصادي: البنوك ستقلل عدد فروعها بشكلها التقليدي قبل 2030

منذ 39 دقيقة
1447
محلل اقتصادي: البنوك ستقلل عدد فروعها بشكلها التقليدي قبل 2030

علي القحطاني (صدى):
توقع المحلل الاقتصادي، فضل البوعينين، أن ينخفض عدد البنوك بشكلها التقليدي خلال العشر سنوات المقبلة.

وأضاف أن العالم يتغير، وأن التحول الرقمي شمل العديد من الخدمات البنكية، وكذلك العمليات الداخلية في البنوك، مثل إدارة المخاطر، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه بقناة "الإخبارية".

ولفت إلى أن العالم يشهد حاليًا ظهور بنوك افتراضية، ومن المتوقع أن يتقلص أعداد البنوك التقليدية إلى أن نصل لمرحلة لا نحتاجها فيه، كما توقع أن يكون الذكاء الصناعي مسيطر قبل 2030 على العمليات المالية بشكل كلي، وسيكون التدخل البشري في أقل الحدود.

 

البنوك
محلل اقتصادي
العالم
التحول الرقمي
بنوك افتراضية

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

فاطمه العتيبي
كيف طريقه التقديم
نجاة محمد
الله يرحمها و يصبر بناتها و يغفر لها
نجاة محمد
الله يرحمها و يصبر بناتها و يغفر لها
نجاة محمد
الله يرحمها و يصبر بناتها و يغفر لها
نجاة محمد
الله يرحمها و يصبر بناتها و يغفر لها

أخر الأخبار

طاقم تحكيم قطري يقود لقاء الهلال والطائي
طاقم تحكيم قطري يقود لقاء الهلال والطائي
منذ 3 دقائق 1064
الفراج يعلق على حفلة عيد ميلاد "أوباما":"هل القوانين التي يفرضونها على الآخرين لا تنطبق عليهم!"
الفراج يعلق على حفلة عيد ميلاد "أوباما":"هل القوانين التي يفرضونها على الآخرين لا تنطبق عليهم!"
منذ 6 دقائق 1254
بالصور .. إلهام شاهين ومرفت أمين ونخبة من الفنانين في جنازة دلال عبدالعزيز
بالصور .. إلهام شاهين ومرفت أمين ونخبة من الفنانين في جنازة دلال عبدالعزيز
منذ 8 دقائق 133
القادسية لم يستلم المستحقات المالية المتأخرة في صفقة "كمارا"
القادسية لم يستلم المستحقات المالية المتأخرة في صفقة "كمارا"
منذ 23 دقيقة 1251
تأجيل حفل زفاف نيللي كريم 3 أيام بسبب وفاة دلال عبدالعزيز 
تأجيل حفل زفاف نيللي كريم 3 أيام بسبب وفاة دلال عبدالعزيز 
منذ 36 دقيقة 308
محلل اقتصادي: البنوك ستقلل عدد فروعها بشكلها التقليدي قبل 2030
محلل اقتصادي: البنوك ستقلل عدد فروعها بشكلها التقليدي قبل 2030
منذ 39 دقيقة 1447
تعذر رؤية هلال شهر محرم من منطقة سدير وتمير
تعذر رؤية هلال شهر محرم من منطقة سدير وتمير
منذ 42 دقيقة 1461
شركة "روشن" توقع اتفاقية لرعاية دوري المحترفين
شركة "روشن" توقع اتفاقية لرعاية دوري المحترفين
منذ 56 دقيقة 1383
 المالكي ينفي ما يتردد حول نشره إعلان مخالف ويؤكد:"خيري يهدف لدعم الشباب"
 المالكي ينفي ما يتردد حول نشره إعلان مخالف ويؤكد:"خيري يهدف لدعم الشباب"
منذ 59 دقيقة 1369
متحدث "البلدية والقروية" يكشف عن سبب منع العمل في قاعات الأفراح "فيديو" 
متحدث "البلدية والقروية" يكشف عن سبب منع العمل في قاعات الأفراح "فيديو" 
منذ ساعة 10993