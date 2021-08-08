محلل اقتصادي: البنوك ستقلل عدد فروعها بشكلها التقليدي قبل 2030

علي القحطاني (صدى):
توقع المحلل الاقتصادي، فضل البوعينين، أن ينخفض عدد البنوك بشكلها التقليدي خلال العشر سنوات المقبلة.
وأضاف أن العالم يتغير، وأن التحول الرقمي شمل العديد من الخدمات البنكية، وكذلك العمليات الداخلية في البنوك، مثل إدارة المخاطر، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه بقناة "الإخبارية".
ولفت إلى أن العالم يشهد حاليًا ظهور بنوك افتراضية، ومن المتوقع أن يتقلص أعداد البنوك التقليدية إلى أن نصل لمرحلة لا نحتاجها فيه، كما توقع أن يكون الذكاء الصناعي مسيطر قبل 2030 على العمليات المالية بشكل كلي، وسيكون التدخل البشري في أقل الحدود.