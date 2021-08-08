شركة "روشن" توقع اتفاقية لرعاية دوري المحترفين

طلال الغامدي (صدى):
أعلنت شركة روشن المطور العقاري الوطني للمناطق السكنية وإحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن توقيعها اتفاقية ترعى بموجبها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعد اتفاقها مع رابطة الدوري على رعاية المسابقة للموسم الرياضي 2021-2022.
وتم توقيع الاتفاقية من قبل صباح بركات، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة روشن، وعبد العزيز العفالق رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين.
يٌذكر أن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ستنطلق الأربعاء، وذلك بمواجهة الفيحاء وضيفه الاتحاد على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.