عودة الهيئة الإدارية بتعليم المخواة تكتسي مظاهر البهجة والتحصين شرط الدخول

عبدالله الغامدي (صدى):
عمت مظاهر البهجة مدارس ومكاتب التعليم التابعة لمدارس تعليم المخواة وشاركت القيادات التعليمية والمشرفات والمشرفين المدارس فرحة العودة ، واستقبلت أكثر من 300 مدرسة للبنين والبنات و 8 مكاتب تعليم أكثر من ( 2600 ) من منسوبيها في بيئات مهيأة بعد أن استكملت فرق الصيانة أعمال صيانة المكيفات والنظافة والتعقيم .
وشهدت العودة للمدارس والمكاتب تطبيقاً للإجراءات الاحترازية وشرط التحصين للدخول للمرافق التعليمية ، فيما أقامت المدارس حفلات استقبال شارك فيها المشرفين والمشرفات .
في سياق متصل اعتمد مدير تعليم المخواة إجراءات النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية و شملت نقل ( 308 ) معلمًا ومعلمة .
وأوضح متحدث التعليم ناصر العُمري أن النتيجة يمكن الاطلاع عليها من خلال نظام نور ، وبيّن أن فترة الاعتراض على الحركة إلكترونياً عبر النظام تبدأ من الأحد 29 ذو الحجة 1442هـ حتى الخميس 4 محرم 1443هـ .
وكانت مستودعات تعليم المخواة قد استقبلت دفعة جديدة من المقررات الدراسية شملت ( 2518 ) كتاباً للمرحلة المتوسطة لترتفع النسبة إلى 34% و( 5100 ) كتاب من مقررات المرحلة الثانوية لتصبح النسبة 33% في حين تم البدء في ترحيل مقررات المرحلة الابتدائية .