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عودة الهيئة الإدارية بتعليم المخواة تكتسي مظاهر البهجة والتحصين شرط الدخول

منذ 12 ساعة
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عودة الهيئة الإدارية بتعليم المخواة تكتسي مظاهر البهجة والتحصين شرط الدخول

عبدالله الغامدي (صدى):
عمت مظاهر البهجة مدارس ومكاتب التعليم التابعة لمدارس تعليم المخواة وشاركت القيادات التعليمية والمشرفات والمشرفين المدارس فرحة العودة ، واستقبلت أكثر من 300 مدرسة للبنين والبنات و 8 مكاتب تعليم أكثر من ( 2600 ) من منسوبيها في بيئات مهيأة بعد أن استكملت فرق الصيانة أعمال صيانة المكيفات والنظافة والتعقيم .

وشهدت العودة للمدارس والمكاتب تطبيقاً للإجراءات الاحترازية وشرط التحصين للدخول للمرافق التعليمية ، فيما أقامت المدارس حفلات استقبال شارك فيها المشرفين والمشرفات .

في سياق متصل اعتمد مدير ⁧‫تعليم المخواة‬⁩ إجراءات النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية و شملت نقل ( 308 ) معلمًا ومعلمة .

وأوضح متحدث التعليم ناصر العُمري أن النتيجة يمكن الاطلاع عليها من خلال نظام نور ، وبيّن أن فترة الاعتراض على الحركة إلكترونياً عبر النظام تبدأ من الأحد 29 ذو الحجة 1442هـ حتى الخميس 4 محرم 1443هـ .

وكانت مستودعات ⁧‫تعليم المخواة‬⁩ قد استقبلت دفعة جديدة من المقررات الدراسية شملت‏ ( 2518 ) كتاباً للمرحلة المتوسطة لترتفع النسبة إلى 34% و( 5100 ) كتاب من مقررات المرحلة الثانوية لتصبح النسبة 33% في حين تم البدء في ترحيل مقررات المرحلة الابتدائية .

 

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