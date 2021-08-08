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اعتماد حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية في تعليم القنفذة

منذ 12 ساعة
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اعتماد حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية في تعليم القنفذة

مازن القرني (صدى):
اعتمد سعادة مدير التعليم الدكتور/ محمد الزاحمي هذا اليوم الأحد ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٢حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بتعليم القنفذة للعام الدراسي ١٤٤٢ / ١٤٤٣ ، وأوضح مدير شؤون المعلمين الدكتور / إبراهيم الحسني أنه تم نقل عدد ١٥٧ معلم من المتقدمين للحركة وعددهم ٥٠٨ معلم بنسبة ٣١.٠٩ ٪؜ كما تم نقل عدد ١٠١معلمة من المتقدمات للحركة وعددهن ٣٥٨معلمة بنسبة ٢٨.٧٧٪؜ ؛ ويمكن للمعلم /ة الاستعلام عن نتيجة الحركة عن طريق برنامج نور ؛ على أن يتم إخلاء الطرف والمباشرة مع عودة المعلمين / ت ؛ ومن لديه تظلم على نتيجة الحركة بإمكانه التقدم بذلك إلكترونيًّا عبر حساب المعلم/ة في نظام نور حتى تاريخ ٤ / ١ / ١٤٤٣ وسيتم موافاة المعلم/ة بنتيجة الطلب ؛ والله الموفق .

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