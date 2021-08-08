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 المالكي ينفي ما يتردد حول نشره إعلان مخالف ويؤكد:"خيري يهدف لدعم الشباب"

منذ 58 دقيقة
1369
 المالكي ينفي ما يتردد حول نشره إعلان مخالف ويؤكد:"خيري يهدف لدعم الشباب"

عادل الحربي (صدى):
تحدث الفنان فايز المالكي، عن حقيقة ما يتداول بشأن تورطه في إعلان مخالف لضوابط ولائحة وزارة التجارة.

وقال فايز المالكي، إن وزارة التجارة راسلته بشأن إعلان تم رصده في منصته بتويتر، الذي ثبت مخالفته لنظام ضوابط الإعلان في لائحة التجارة الإلكترونية نتيجة  عدم تضمينه ما يوضح أنه مادة إعلانية.

وأشار إلى قيامه بالرد على وزارة التجارة بعد مراسلته عبر بريده الإلكتروني، موضحا أن هذا الإعلان خيري يهدف إلى دعم الشباب.

وأثنى على جهود وزارة التجارة في رصد المخالفات ومتابعة ضبط السوق الإعلاني وحماية المستهلك من أي تضليل أو تلاعب قد يحدث في أي إعلان.

 

فايز المالكي‎
حماية المستهلك
إعلان مخالف
السوق الإعلاني

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