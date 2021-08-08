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رئيس الوزراء اليمني: يجب تفعيل وسائل ضغط أكثر قوة على الحوثيين

منذ 15 دقيقة
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رئيس الوزراء اليمني: يجب تفعيل وسائل ضغط أكثر قوة على الحوثيين

فهمي محمد (صدى):
أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، للمبعوث الأممي الجديد هانس غروندبرغ مساندته لإنجاح مهامه.

وأشار "عبدالملك" إلى أن تعامل المجتمع الدولي مع مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بنفس الطريقة لن يؤدي لأي نجاح.

وأكد "معين" أيضًا أنه يجب يجب تفعيل وسائل ضغط أكثر قوة على ميليشيات الحوثي.

وكان نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، قد أكد على استمرار المملكة في تعاونها الوثيق مع الأمم المتحدة لإحلال السلام والازدهار في اليمن.

وجاء ذلك خلال تهنئته للدبلوماسي السويدي هانس غروندبرغ بمناسبة تعيينه المبعوث الأممي الخاص لليمن.

اقرأ أيضًا:

الأمير خالد بن سلمان: تعاوننا مع الأمم المتحدة مستمر لإحلال السلام في اليمن

اليمن
الحوثيون
المبعوث الأممي
المجتمع الدولي
رئيس الوزراء اليمني

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15740
منذ 5 دقائق
روح أرقد .. خلاص طفشنا منكم

لوك لوك لوك لوك

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أحدث التعليقات

فهد العنزي
الف الف ‏مبروك ‏حياة سعيدة إن شاء الله ‏عقبال الذرية الصالحة♥️🤍
فهد العنزي
الف الف ‏مبروك ‏حياة سعيدة إن شاء الله ‏عقبال الذرية الصالحة♥️🤍
الو فيصل
الف مبروك الله يسعدك ويبارك لك
مرضي العنزي
الف الف مبروك بالرفاه والبنين
مرضي سعد
الف الف مبروك بالرفاه والبنين

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