رئيس الوزراء اليمني: يجب تفعيل وسائل ضغط أكثر قوة على الحوثيين

فهمي محمد (صدى):
أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، للمبعوث الأممي الجديد هانس غروندبرغ مساندته لإنجاح مهامه.
وأشار "عبدالملك" إلى أن تعامل المجتمع الدولي مع مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بنفس الطريقة لن يؤدي لأي نجاح.
وأكد "معين" أيضًا أنه يجب يجب تفعيل وسائل ضغط أكثر قوة على ميليشيات الحوثي.
وكان نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، قد أكد على استمرار المملكة في تعاونها الوثيق مع الأمم المتحدة لإحلال السلام والازدهار في اليمن.
وجاء ذلك خلال تهنئته للدبلوماسي السويدي هانس غروندبرغ بمناسبة تعيينه المبعوث الأممي الخاص لليمن.
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