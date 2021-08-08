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بالفيديو .. إجراءات جديدة للعيادات المدرسية في جميع مدارس المملكة

منذ 25 دقيقة
1289
بالفيديو .. إجراءات جديدة للعيادات المدرسية في جميع مدارس المملكة

الرياض (صدى):
رفعت وزارة التعليم الجاهزية التامة للعيادات المدرسية في جميع المدارس في المملكة، وإمدادها بالامدادات الأساسية وجميع الاحتياجات الأساسية لمواجهة فيروس كورونا الجديد.

كما وضعت إجراءات جديدة للعيادات المدرسية، فضلا عن تحديد الاحتياجات الأساسية للمدارس من كمامات ومعقمات، وكذلك بدء عملية التعقيم للفصول الدراسية والممرات، فضلا عن عمل برنامج توعوي للمعلمين والطلاب داخل المدارس، وذلك بحسب ما ذكرته قناة "العربية".

يذكر أن وزارة الصحة شددت على الالتزام بالاجراءات الاحترازية والإسراع بأخذ اللقاح قبل البدء بالدراسة، فيما ذكرت المتحدثة باسم وزارة التعليم، ابتسام الشهري، أن الطلاب المصابون بأمراض مزمنة سوف يتم التعامل معهم كغير المحصّنين وستكون دراستهم عن بعد عبر منصة مدرستي.

                                                                           أقرأ أيضـــا

متحدثة التعليم: طلاب الابتدائية ورياض الأطفال ستكون دراستهم عن بُعد عبر " مدرستي"

 

وزارة التعليم
كورونا
فيروس
مدارس
العيادات المدرسية

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أحدث التعليقات

فهد العنزي
الف الف ‏مبروك ‏حياة سعيدة إن شاء الله ‏عقبال الذرية الصالحة♥️🤍
فهد العنزي
الف الف ‏مبروك ‏حياة سعيدة إن شاء الله ‏عقبال الذرية الصالحة♥️🤍
الو فيصل
الف مبروك الله يسعدك ويبارك لك
مرضي العنزي
الف الف مبروك بالرفاه والبنين
مرضي سعد
الف الف مبروك بالرفاه والبنين

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