نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

العرسان محسودين من اول يوم

منذ ساعتين
1259

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

فهد العنزي
الف الف ‏مبروك ‏حياة سعيدة إن شاء الله ‏عقبال الذرية الصالحة♥️🤍
فهد العنزي
الف الف ‏مبروك ‏حياة سعيدة إن شاء الله ‏عقبال الذرية الصالحة♥️🤍
الو فيصل
الف مبروك الله يسعدك ويبارك لك
مرضي العنزي
الف الف مبروك بالرفاه والبنين
مرضي سعد
الف الف مبروك بالرفاه والبنين

أخر الأخبار

حدوث الاقتران السطحي لهلال شهر محرم بالنسبة لمدينة مكة المكرمة
حدوث الاقتران السطحي لهلال شهر محرم بالنسبة لمدينة مكة المكرمة
منذ 3 دقائق 1085
الأمير سطام يهنئ الأمير تركي بن محمد بمولوده الجديد
الأمير سطام يهنئ الأمير تركي بن محمد بمولوده الجديد
منذ 6 دقائق 1150
رئيس الوزراء اليمني: يجب تفعيل وسائل ضغط أكثر قوة على الحوثيين
رئيس الوزراء اليمني: يجب تفعيل وسائل ضغط أكثر قوة على الحوثيين
منذ 14 دقيقة 1166
بالفيديو .. إجراءات جديدة للعيادات المدرسية في جميع مدارس المملكة
بالفيديو .. إجراءات جديدة للعيادات المدرسية في جميع مدارس المملكة
منذ 25 دقيقة 1287
"الزعاق": بعد 24 يومًا يبدأ الهبوط التدريجي لدرجات الحرارة
"الزعاق": بعد 24 يومًا يبدأ الهبوط التدريجي لدرجات الحرارة
منذ 36 دقيقة 1413
موعد وصول ميسي إلى باريس لحسم التعاقد مع ناديه الجديد 
موعد وصول ميسي إلى باريس لحسم التعاقد مع ناديه الجديد 
منذ 37 دقيقة 1389
رابطة دوري المحترفين تطللب الأندية بتصوير 112 لاعبًا
رابطة دوري المحترفين تطللب الأندية بتصوير 112 لاعبًا
منذ 57 دقيقة 1352
الدوسري: سأحقق البطولات مع الهلال في الموسم الجديد
الدوسري: سأحقق البطولات مع الهلال في الموسم الجديد
منذ ساعة 1419
ضبط أكثر من 21 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية في عدة مناطق
ضبط أكثر من 21 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية في عدة مناطق
منذ ساعة 1282
القبض على 3 مواطنين و5 مقيمين لإرتكابهم جرائم نصب واحتيال بالرياض
القبض على 3 مواطنين و5 مقيمين لإرتكابهم جرائم نصب واحتيال بالرياض
منذ ساعة 1279