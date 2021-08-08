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رابطة دوري المحترفين تطللب الأندية بتصوير 112 لاعبًا

منذ 56 دقيقة
1348
رابطة دوري المحترفين تطللب الأندية بتصوير 112 لاعبًا

ماجد محمد (صدى):
طالبت رابطة دوري المحترفين أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين الـ16 بتصوير 112 لاعبًا حددتهم بالاسم بطرق تصوير خاصة.

ويأتي ذلك من أجل تسليم هذه الصور بصفة عاجلة لاستخدام صورهم في الحملة الترويجية الرسمية للموسم الجديد من دوري المحترفين، وفقًا لمصادر "الرياضية".

وحدد الرابطة قائمتين من اللاعبين للأندية تتضمن إحداهما أسماء 64 لاعبًا أجنبيًا بواقع 4 من كل فريق، فيما تضم الأخرى أسماء 48 لاعبًا محليًا بواقع 3 من كل فريق.

كما أرسلت الرابطة إلى الأندية صورًا لأشخاص يرتدون قمصان فرق أوروبية وطلبت محاكاتها أثناء تصوير اللاعبين الـ112، مؤكدة على رفع الصور اليوم بحد أقصى، حيث ينطلق الدوري يوم الأربعاء المقبل 11 أغسطس الجاري.

وعن القائمتان من الهلال فقد اختارت حامل اللقب البيروفي أندريه كاريلو، والفرنسي بافيتمبي جوميز، والمالي موسى ماريجا، المهاجم، والكوري الجنوبي جانج هيون سو المدافع، والثلاثي المحلي الذي شارك مع المنتخب الأولمبي فوق السن في أولمبياد طوكيو.

وتواجد في قائمة الأجانب عدد من اللاعبين الجدد في أنديتهم، بينهم البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب وسط النصر.

 

الهلال
رابطة دوري المحترفين
اللاعبين
الموسم الجديد
تاليسكا

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أحدث التعليقات

فهد العنزي
الف الف ‏مبروك ‏حياة سعيدة إن شاء الله ‏عقبال الذرية الصالحة♥️🤍
فهد العنزي
الف الف ‏مبروك ‏حياة سعيدة إن شاء الله ‏عقبال الذرية الصالحة♥️🤍
الو فيصل
الف مبروك الله يسعدك ويبارك لك
مرضي العنزي
الف الف مبروك بالرفاه والبنين
مرضي سعد
الف الف مبروك بالرفاه والبنين

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