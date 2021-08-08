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حالة الطقس المتوقعة غدا على المملكة 

منذ ساعة
1305
حالة الطقس المتوقعة غدا على المملكة 

الرياض (صدى):
كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة غدا على المملكة، متوقعا استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد مع نشاط في الرياح السطحية على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأشار مركز الأرصاد، إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من الشرقية، الرياض والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على محافظتي الليث وينبع.

ولفت إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزء الجنوبي.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي، شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-30 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

 

حالة الطقس
الأمطار
الرياح
توقعات
المركز الوطني للأرصاد

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أحدث التعليقات

فهد العنزي
الف الف ‏مبروك ‏حياة سعيدة إن شاء الله ‏عقبال الذرية الصالحة♥️🤍
فهد العنزي
الف الف ‏مبروك ‏حياة سعيدة إن شاء الله ‏عقبال الذرية الصالحة♥️🤍
الو فيصل
الف مبروك الله يسعدك ويبارك لك
مرضي العنزي
الف الف مبروك بالرفاه والبنين
مرضي سعد
الف الف مبروك بالرفاه والبنين

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