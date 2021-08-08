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القبض على 3 مواطنين و5 مقيمين لإرتكابهم جرائم نصب واحتيال بالرياض

منذ ساعة
1279
القبض على 3 مواطنين و5 مقيمين لإرتكابهم جرائم نصب واحتيال بالرياض

محمد السعران (صدى):
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال المالي، أسفرت عن القبض على (3) مواطنين و(3) مقيمين من الجنسية المصرية، ومقيم من الجنسية الهندية وآخر من الجنسية الباكستانية، أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس.

ارتكب المتهمون عدد من الجرائم تمثلت في تنفيذ (100) عملية نصب واحتيال عبر منصاتٍ إلكترونية تنتحل صفة هيئات مالية وحكومية تدار من خارج المملكة، وتعمل على بث رسائل وإعلانات وهمية للاستثمار والتداول.

كما تعاونوا مع المتهمين في الخارج بتأمين (1300) شريحة اتصال بأسماء وهمية، وتمكينهم من استخدام حساباتهم البنكية لايداع وتحويل المبالغ المالية التي استولوا عليها من ضحاياهم.

وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

 

شرطة الرياض
المقيمين
نصب واحتيال
منصات إلكترونية
هيئات مالية

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أحدث التعليقات

فهد العنزي
الف الف ‏مبروك ‏حياة سعيدة إن شاء الله ‏عقبال الذرية الصالحة♥️🤍
فهد العنزي
الف الف ‏مبروك ‏حياة سعيدة إن شاء الله ‏عقبال الذرية الصالحة♥️🤍
الو فيصل
الف مبروك الله يسعدك ويبارك لك
مرضي العنزي
الف الف مبروك بالرفاه والبنين
مرضي سعد
الف الف مبروك بالرفاه والبنين

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