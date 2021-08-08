نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

متحدثة التعليم: طلاب الابتدائية ورياض الأطفال ستكون دراستهم عن بُعد عبر " مدرستي"

منذ 57 دقيقة
11177
3
متحدثة التعليم: طلاب الابتدائية ورياض الأطفال ستكون دراستهم عن بُعد عبر " مدرستي"

الرياض (صدى):
قالت متحدثة التعليم العام، ابتسام الشهري، إن طلاب الابتدائية ورياض الأطفال ستكون دراستهم عن بُعد من خلال منصة مدرستي.

وأوضحت ابتسام الشهري خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة، أن الطلاب المصابون بأمراض مزمنة سوف يتم التعامل معهم كغير المحصّنين وستكون دراستهم عن بعد عبر منصة مدرستي.

وأشارت:"طلاب رياض الأطفال عودتهم عن بُعد عبر منصة روضتي"، موضحة أن العام الدراسي الجديد حضورياً لطلاب لمرحلة المتوسطة والثانوية لمن تلقى جرعتين.

ولفتت:"عودة طلاب المرحلة الابتدائية ستكون عبر منصة مدرستي لحين استكمال الحصانة المجتمعية أو تاريخ 30 أكتوبر".

وتابعت:"نسبة المحصنين من طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية حتى اليوم بلغت 70%".

رياض الأطفال
التعليم العام
منصة مدرستي
الدراسة عن بعد
ابتسام الشهري
طلاب الابتدائية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15736
منذ 51 دقيقة
أنا أداوم وإلا لأ

د محمد ماجد بخش

بالله أسألي الوزارة وردي على صدى
Misfer
Misfer عدد التعليقات : 729
منذ 35 دقيقة
ماعندنا حد يرعاهم في البيت وترك الصغار في البيت اخطر من الكرونا ….ممكن استثناء الام المعلمه او خلق حضانات في موقع الام المدرسة …..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15736
منذ 24 دقيقة
مخنوق بالعبرة ولعل العبارة تفي :-

الوحدة المغناطيسية هي ضعف الوحدة الفراغية الثقالية من الناحية العددية لكن الفراغ العددي يمثل لكل من الثقالتين بمعنى نسب توافر الكتلة حول مركز موحد ودرجة هذا التمحور المغناطيسي

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

محمد القحطاني
ياخي هذي رواتبه موفرها وش دخلكم حر في فلوسه لو يولع فيها هو المسؤل عنها امام الله والناس مالكم دخل
محمد القحطاني
ياخي هذي رواتبه موفرها وش دخلكم حر في فلوسه لو يولع فيها هو المسؤل عنها امام الله والناس مالكم دخل
علي عسيري
اتركو المخلوق للخالق
احمد
يا ناس شوفوا حل لهذا الإنسان المفروض وزارة الاعلام تشوف لها حل مع هذا الرجل.. عيد ميلاد ياشيخ استحي على وجهك ودمك من هالاشياء...
د محمد ماجد بخش
مخنوق بالعبرة ولعل العبارة تفي :- الوحدة المغناطيسية هي ضعف الوحدة الفراغية الثقالية من الناحية العددية لكن الفراغ العددي يمثل لكل من الثقالتين بمعنى...

أخر الأخبار

"الزعاق": بعد 24 يومًا يبدأ الهبوط التدريجي لدرجات الحرارة
"الزعاق": بعد 24 يومًا يبدأ الهبوط التدريجي لدرجات الحرارة
منذ 3 ثواني 999
موعد وصول ميسي إلى باريس لحسم التعاقد مع ناديه الجديد 
موعد وصول ميسي إلى باريس لحسم التعاقد مع ناديه الجديد 
منذ دقيقة 1037
رابطة دوري المحترفين تطللب الأندية بتصوير 112 لاعبًا
رابطة دوري المحترفين تطللب الأندية بتصوير 112 لاعبًا
منذ 21 دقيقة 1211
الدوسري: سأحقق البطولات مع الهلال في الموسم الجديد
الدوسري: سأحقق البطولات مع الهلال في الموسم الجديد
منذ 33 دقيقة 1347
ضبط أكثر من 21 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية في عدة مناطق
ضبط أكثر من 21 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية في عدة مناطق
منذ 41 دقيقة 1223
القبض على 3 مواطنين و5 مقيمين لإرتكابهم جرائم نصب واحتيال بالرياض
القبض على 3 مواطنين و5 مقيمين لإرتكابهم جرائم نصب واحتيال بالرياض
منذ 46 دقيقة 1233
حالة الطقس المتوقعة غدا على المملكة 
حالة الطقس المتوقعة غدا على المملكة 
منذ 47 دقيقة 1271
متحدثة التعليم: طلاب الابتدائية ورياض الأطفال ستكون دراستهم عن بُعد عبر " مدرستي"
متحدثة التعليم: طلاب الابتدائية ورياض الأطفال ستكون دراستهم عن بُعد عبر " مدرستي"
منذ 57 دقيقة 11177
الحلال خايف من الراعيه
الحلال خايف من الراعيه
منذ 58 دقيقة 747
عادات وتقاليد في السودان وضرب بين المعازيم
عادات وتقاليد في السودان وضرب بين المعازيم
منذ 59 دقيقة 740