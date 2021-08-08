نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

أضرار تحدث عند نقل حركة الفتيس بشكل خاطئ

منذ 6 دقائق
1099
أضرار تحدث عند نقل حركة الفتيس بشكل خاطئ

أميرة خالد (صدى):
عددت الهيئة الألمانية للفحص الفني عدد من الأضرار التي من الممكن أن تحدث عند نقل حركة الفتيس بشكل خاطئ.

وأضافت أن التعشيقة الخاطئة تؤدي إلى أحداث ضرر بأجزاء التروس للتحميل الشديد، وقد يحدث تآكل لحلقات المزامنة أو عناصر الإحكام أو محمل الإبرة.

وأكدت أن التنقل من التعشيقة العالية إلى التعشيقة الأقل يؤدي إلى كبح السيارة بقوة، مما يؤثر سلبًا على المحرك، وقد يؤدي ذلك إلى ثني المكبس أو كسره.

وأشارت إلى أن بعض قائدي السيارات يقومون عند الرجوع للخلف بسرعة بالنقل من الوضع D إلى الوضع R بسرعة كبيرة، وهذا قد يتسبب في تعرض ناقل الحركة الأوتوماتيكي للاذي.

سيارة
ناقل الحركة
محرك
الفحص الفني
تعشيقة

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

رااايق
اعطوني اللي في الصورة بس ***!! وخلوني مع نفسي ** هههههههههههههههههه
فهد القحطاني
الف الف مبروك الزواج يابو يزيد والله يوفقك يارب
عمر العنزي
الف الف مبرووووك الله يهنيك ويسعدك
محمد القحطاني
فقير في الاخلاق وفي الثقافه النادي لديه حساب رسمي واذا فيه تهنئه تكون عن طريقه وليس الانستجرام
ابو ياسر
الف الف الف. مبرررررروك. الله يوفقه. ويرزقك الذرية الصالحة.

أخر الأخبار

متحدثة التعليم: طلاب الابتدائية ورياض الأطفال ستكون دراستهم عن بُعد عبر " مدرستي"
متحدثة التعليم: طلاب الابتدائية ورياض الأطفال ستكون دراستهم عن بُعد عبر " مدرستي"
منذ دقيقتين 10032
أضرار تحدث عند نقل حركة الفتيس بشكل خاطئ
أضرار تحدث عند نقل حركة الفتيس بشكل خاطئ
منذ 6 دقائق 1099
بالصور.. إقبال كبير للمواطنين على مركز "سكني" لحجز الوحدات السكنية
بالصور.. إقبال كبير للمواطنين على مركز "سكني" لحجز الوحدات السكنية
منذ 9 دقائق 1229
زوجان يحولان سيارة الإسعاف إلى كرفان للعيش فيه
زوجان يحولان سيارة الإسعاف إلى كرفان للعيش فيه
منذ 22 دقيقة 236
مركز الأرصاد يكشف عن مدن المملكة الأعلى حرارة اليوم 
مركز الأرصاد يكشف عن مدن المملكة الأعلى حرارة اليوم 
منذ 28 دقيقة 1213
وجبات تساعد في فقدان الوزن عند تناولها على العشاء
وجبات تساعد في فقدان الوزن عند تناولها على العشاء
منذ 39 دقيقة 353
"متحدث الصحة": 99% من الحالات الحرجة في المملكة لم يستكملوا التحصين
"متحدث الصحة": 99% من الحالات الحرجة في المملكة لم يستكملوا التحصين
منذ 42 دقيقة 1428
الاستثمار تحذر من التجاوب مع مكالمات و رسائل نصية احتيالية
الاستثمار تحذر من التجاوب مع مكالمات و رسائل نصية احتيالية
منذ ساعة 1540
مدرب الأهلي يحسم مصير فيجسا من مواجهة الفيصلي
مدرب الأهلي يحسم مصير فيجسا من مواجهة الفيصلي
منذ ساعة 1707
«الصحة»: تسجيل 731 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 731 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ ساعة 1881