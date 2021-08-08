أضرار تحدث عند نقل حركة الفتيس بشكل خاطئ

أميرة خالد (صدى):
عددت الهيئة الألمانية للفحص الفني عدد من الأضرار التي من الممكن أن تحدث عند نقل حركة الفتيس بشكل خاطئ.
وأضافت أن التعشيقة الخاطئة تؤدي إلى أحداث ضرر بأجزاء التروس للتحميل الشديد، وقد يحدث تآكل لحلقات المزامنة أو عناصر الإحكام أو محمل الإبرة.
وأكدت أن التنقل من التعشيقة العالية إلى التعشيقة الأقل يؤدي إلى كبح السيارة بقوة، مما يؤثر سلبًا على المحرك، وقد يؤدي ذلك إلى ثني المكبس أو كسره.
وأشارت إلى أن بعض قائدي السيارات يقومون عند الرجوع للخلف بسرعة بالنقل من الوضع D إلى الوضع R بسرعة كبيرة، وهذا قد يتسبب في تعرض ناقل الحركة الأوتوماتيكي للاذي.