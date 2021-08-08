زوجان يحولان سيارة الإسعاف إلى كرفان للعيش فيه

لندن (صدى):
اشتريا زوجان في بريطانيا شاحنة إسعاف قاما باستخدامها للسفر في جميع أنحاء أوروبا بعد أن تم تحويلها إلى منزل قابل للحياة.
وجرد الزوجان السيارة من الديكورات الداخلية لسيارة الإسعاف، كما تم طلاء الجزء الخارجي لإخفاء اللون الأصفر من أول الأشياء التي قام بها الزوجان أثناء رحلاتهم.
كما وضعوا أيضًا أرضيات خشبية في الجزء الخلفي من سيارة الإسعاف حيث كان هناك فينيل رخيص وتحويل خزانة قديمة إلى غرفة استحمام الجديدة.
ويحتاج "الزوجان" إلى سرعة الانتهاء من الشاحنة بحلول شهر سبتمبر من أجل تأسيس منزل جديد لهما بعد أن يتخلصا من جميع الديكورات الخاصة بالإسعاف.