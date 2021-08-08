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زوجان يحولان سيارة الإسعاف إلى كرفان للعيش فيه

منذ 22 دقيقة
236
زوجان يحولان سيارة الإسعاف إلى كرفان للعيش فيه

لندن (صدى):
اشتريا زوجان في بريطانيا شاحنة إسعاف قاما باستخدامها للسفر في جميع أنحاء أوروبا بعد أن تم تحويلها إلى منزل قابل للحياة.

وجرد الزوجان السيارة من الديكورات الداخلية لسيارة الإسعاف، كما تم طلاء الجزء الخارجي لإخفاء اللون الأصفر من أول الأشياء التي قام بها الزوجان أثناء رحلاتهم.

كما وضعوا أيضًا أرضيات خشبية في الجزء الخلفي من سيارة الإسعاف حيث كان هناك فينيل رخيص وتحويل خزانة قديمة إلى غرفة استحمام الجديدة.

ويحتاج "الزوجان" إلى سرعة الانتهاء من الشاحنة بحلول شهر سبتمبر من أجل تأسيس منزل جديد لهما بعد أن يتخلصا من جميع الديكورات الخاصة بالإسعاف.

سيارة إسعاف
أوروبا
زوجان
كرفان
الديكورات

التعليقات

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أحدث التعليقات

رااايق
اعطوني اللي في الصورة بس ***!! وخلوني مع نفسي ** هههههههههههههههههه
فهد القحطاني
الف الف مبروك الزواج يابو يزيد والله يوفقك يارب
عمر العنزي
الف الف مبرووووك الله يهنيك ويسعدك
محمد القحطاني
فقير في الاخلاق وفي الثقافه النادي لديه حساب رسمي واذا فيه تهنئه تكون عن طريقه وليس الانستجرام
ابو ياسر
الف الف الف. مبرررررروك. الله يوفقه. ويرزقك الذرية الصالحة.

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