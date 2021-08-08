نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

وجبات تساعد في فقدان الوزن عند تناولها على العشاء

منذ 38 دقيقة
353
1
وجبات تساعد في فقدان الوزن عند تناولها على العشاء

أميرة خالد (صدى):
يعد فقدان الوزن من الأهداف التي يرغب الكثير من الأفراد تحقيقها، وهناك وجبات تساعد في ذلك إذا تم تناولها على عشاء.

وتتمثل هذه الوجبات في البيض والسلطة الخضراء، والبروتينات الخالية من الدهون مثل الدجاج، واللحوم والسمك.

كما تتضمن قائمة الوجبات التي يفضل تناولها على العشاء لخفض الوزن كل من السلمون المشوي، وشوربة العدس، وشوربة الطماطم، والكينوا، وبرغر التونة، والزبادي، وشرائح التركي.

وتساعد هذه الأطعمة في حرق الدهون وبناء العضلات، وتوفر الشعور بالشبع، كما أنها غنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، ومنها البروتينات والألياف.

الوزن
العشاء
السمك
البيض
التونة
الكينوا

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9764
منذ 8 دقائق
اعطوني اللي في الصورة بس ***!!

وخلوني مع نفسي ** هههههههههههههههههه

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

رااايق
اعطوني اللي في الصورة بس ***!! وخلوني مع نفسي ** هههههههههههههههههه
فهد القحطاني
الف الف مبروك الزواج يابو يزيد والله يوفقك يارب
عمر العنزي
الف الف مبرووووك الله يهنيك ويسعدك
محمد القحطاني
فقير في الاخلاق وفي الثقافه النادي لديه حساب رسمي واذا فيه تهنئه تكون عن طريقه وليس الانستجرام
ابو ياسر
الف الف الف. مبرررررروك. الله يوفقه. ويرزقك الذرية الصالحة.

أخر الأخبار

متحدثة التعليم: طلاب الابتدائية ورياض الأطفال ستكون دراستهم عن بُعد عبر " مدرستي"
متحدثة التعليم: طلاب الابتدائية ورياض الأطفال ستكون دراستهم عن بُعد عبر " مدرستي"
منذ دقيقة 10025
أضرار تحدث عند نقل حركة الفتيس بشكل خاطئ
أضرار تحدث عند نقل حركة الفتيس بشكل خاطئ
منذ 6 دقائق 1097
بالصور.. إقبال كبير للمواطنين على مركز "سكني" لحجز الوحدات السكنية
بالصور.. إقبال كبير للمواطنين على مركز "سكني" لحجز الوحدات السكنية
منذ 9 دقائق 1222
زوجان يحولان سيارة الإسعاف إلى كرفان للعيش فيه
زوجان يحولان سيارة الإسعاف إلى كرفان للعيش فيه
منذ 22 دقيقة 235
مركز الأرصاد يكشف عن مدن المملكة الأعلى حرارة اليوم 
مركز الأرصاد يكشف عن مدن المملكة الأعلى حرارة اليوم 
منذ 27 دقيقة 1213
وجبات تساعد في فقدان الوزن عند تناولها على العشاء
وجبات تساعد في فقدان الوزن عند تناولها على العشاء
منذ 38 دقيقة 353
"متحدث الصحة": 99% من الحالات الحرجة في المملكة لم يستكملوا التحصين
"متحدث الصحة": 99% من الحالات الحرجة في المملكة لم يستكملوا التحصين
منذ 42 دقيقة 1427
الاستثمار تحذر من التجاوب مع مكالمات و رسائل نصية احتيالية
الاستثمار تحذر من التجاوب مع مكالمات و رسائل نصية احتيالية
منذ ساعة 1540
مدرب الأهلي يحسم مصير فيجسا من مواجهة الفيصلي
مدرب الأهلي يحسم مصير فيجسا من مواجهة الفيصلي
منذ ساعة 1705
«الصحة»: تسجيل 731 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 731 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ ساعة 1873