وجبات تساعد في فقدان الوزن عند تناولها على العشاء

أميرة خالد (صدى):
يعد فقدان الوزن من الأهداف التي يرغب الكثير من الأفراد تحقيقها، وهناك وجبات تساعد في ذلك إذا تم تناولها على عشاء.
وتتمثل هذه الوجبات في البيض والسلطة الخضراء، والبروتينات الخالية من الدهون مثل الدجاج، واللحوم والسمك.
كما تتضمن قائمة الوجبات التي يفضل تناولها على العشاء لخفض الوزن كل من السلمون المشوي، وشوربة العدس، وشوربة الطماطم، والكينوا، وبرغر التونة، والزبادي، وشرائح التركي.
وتساعد هذه الأطعمة في حرق الدهون وبناء العضلات، وتوفر الشعور بالشبع، كما أنها غنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، ومنها البروتينات والألياف.