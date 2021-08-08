العميري يؤكد على تأهب شركات العمرة لاستقبال المعتمرين غرة محرم

حسين العلي (صدى):
أوضح هاني علي العميري عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة وعضو لجنة الفنادق بمكة المكرمة وعضو الجمعية السعودية للسفر والسياحة أن رفع الطاقة الاستيعابية للمعتمرين بداية من غداً الأثنين إلى 2 مليون معتمر شهرياً سيساهم بشكل كبير في انتعاش قطاع العمرة و ارتفاع مؤشرات الإيواء في الفنادق وارتفاع الحراك التجاري في وسائل النقل والمطاعم والتسوق وغيرها في مكة المكرمة و المدينة المنورة.
وقال تأهبت ١٣٠ شركة و مؤسسة عمرة لاستقبال المعتمرين غرة محرم وذلك بتجهيز الموظفين والكوادر الوطنية من ابناء وبنات الوطن بأخذ دورات للتعامل مع الأزمات وإدارة الحشود وكيفية استقبال المعتمرين والتعامل المميز في استقبالهم من المطار والفنادق والاشراف في دخولهم للمسجد الحرام وأخذ مواعيد عبر تطبيق اعتمرنا والاشراف المباشر من خلال موظفين مؤاهلين من قبل شركات ومؤسسات العمرة والتواجد والمتابعة مع كل مجموعة خلال ذهابهم لأداء مناسك العمرة أو زيارة المدينة المنورة أو الأماكن السياحية.
وأضاف تتميز شركات ومؤسسات العمرة بخبرة كبيرة في ذلك وتمتلك اسطول من النقل والفنادق والموظفين القادرين على الاستجابة في كل وقت وتقديم الخدمة المميزة خلال 24 ساعة.
وقال ستشهد عدد من الأبراج والفنادق المجاورة للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف انتعاشاً ملحوظاً خلال الأشهر الأولى من عودة معتمري الخارج و زيادة الطاقة الاستيعابية للعمتمرين بنحو ٦٠ في المائة وذلك لأداء مناسك العمرة و الصلاة في الروضة الشريفة وأداء الصلوات من خلال تطبيق إعتمرنا.
وأضاف هذه الفنادق والأبراج ذات تصنيف عالي الجودة، وحسب المواصفات العالمية و جميع الفنادق ملتزمة بتطبيق الاشتراطات الصحية، وعملية التنظيف والتعقيم لكافة المرافق على مدار الساعة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية من التباعد والفرز البصري و لبس الكمامة وغيرها.