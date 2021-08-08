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الاستثمار تحذر من التجاوب مع مكالمات و رسائل نصية احتيالية

منذ ساعة
1540
الاستثمار تحذر من التجاوب مع مكالمات و رسائل نصية احتيالية

الرياض (صدى):
حذرت وزارة الاستثمار من التجاوب مع مكالمات أو رسائل نصية احتيالية تستخدم صفتها أو اسمها أو ادعاء المتصل تبعيته لها لطلب معلومات شخصية.

وقالت الوزارة أنها ومنسوبيها ليس من شأنهم جمع معلومات شخصية من المواطنين والمقيمين في المملكة، وذلك تجنبا للوقوع في عمليات احتيال متعددة الأساليب والطرق، مبينة أن منسوبيها لا يتعاملون مع الأفراد بشكل مباشر، بل تقتصر تعاملاتهم مع الكيانات الاعتبارية (التجارية)، وأن الخدمات التي تقدمها للشركات الأجنبية والمحلية لا تتم إلا من خلال مراكز علاقات المستثمرين، مؤكدة اتخاذها كافة الإجراءات النظامية التي تحول دون استخدام صفتها واسمها في ممارسات احتيالية لتمرير عمليات غير نظامية.

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين اتخاذ الحيطة والحذر وعدم الاستجابة لتلك المحاولات الاحتيالية، حرصاً على سرية بياناتهم بما في ذلك المعلومات البنكية، كما دعت كل من يتلقى مكالمات أو رسائل نصية احتيالية باسم وزارة الاستثمار عبر أي وسيلة من وسائل التواصل المختلفة إلى عدم التفاعل معها، وإبلاغ الجهات الأمنية المختصة، أو عبر تطبيق «كلنا أمن».

الاستثمار
رسائل نصية احتيالية

التعليقات

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أحدث التعليقات

عمر العنزي
الف الف مبرووووك الله يهنيك ويسعدك
عمر العنزي
الف الف مبرووووك الله يهنيك ويسعدك
اختك ام فهد
الف الف مبروك الزواج يابو يزيد والله يوفقك يارب
خالد العتيبي
الف الف مبروووك يستاهل زميلنا الغالي حامد الدهمشي وحياة سعيده ان شاء الله
فارس الجهني
الف الف مبروك وفالك السعاده والهناء باذن الله

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