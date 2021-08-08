مدرب الأهلي يحسم مصير فيجسا من مواجهة الفيصلي

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحفية عن مصير الصربي فيجسا لاعب وسط الأهلي من مواجهة الفيصلي في دوري المحترفين.
وجاء ذلك بعد الإصابة التي تعرض لها في مفصل القدم خلال معسكر الفريق بمدينة طبرق التونسية.
وذكرت التقارير أن المدرب البلجيكي قرر الدفع باللاعب الصربي في التشكيل الأساسي للنادي الأهلي ضد الفيصلي، وذلك بعد اجتيازه الاختبار اللياقي والطبي في التدريبات.
ويذكر أن الفريق الأهلي يواصل تدريباته الجماعية تحت قيادة بيسنيك هاسي، في إطار الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.