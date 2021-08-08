تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February
<
2021
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
امرأة تقتحم مركز صحي
منذ ساعتين
1077
1
واتساب
فيسبوك
تويتر
التعليقات
رااايق
عدد التعليقات : 9763
منذ 5 دقائق
هذه هي عاداتهن يدرعمون في مطعم ** في بقالة ** في خياط ** في مركز صحي **!!!
وين تبي تلقاهن *** حريم بعد أيش خليت **!! ههههههههههههههههههه
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
عمر العنزي
الف الف مبرووووك الله يهنيك ويسعدك
عمر العنزي
الف الف مبرووووك الله يهنيك ويسعدك
اختك ام فهد
الف الف مبروك الزواج يابو يزيد والله يوفقك يارب
خالد العتيبي
الف الف مبروووك يستاهل زميلنا الغالي حامد الدهمشي وحياة سعيده ان شاء الله
فارس الجهني
الف الف مبروك وفالك السعاده والهناء باذن الله
أخر الأخبار
متحدثة التعليم: طلاب الابتدائية ورياض الأطفال ستكون دراستهم عن بُعد عبر " مدرستي"
منذ دقيقة
1067
أضرار تحدث عند نقل حركة الفتيس بشكل خاطئ
منذ 5 دقائق
1097
بالصور.. إقبال كبير للمواطنين على مركز "سكني" لحجز الوحدات السكنية
منذ 8 دقائق
1212
زوجان يحولان سيارة الإسعاف إلى كرفان للعيش فيه
منذ 21 دقيقة
229
مركز الأرصاد يكشف عن مدن المملكة الأعلى حرارة اليوم
منذ 27 دقيقة
1212
وجبات تساعد في فقدان الوزن عند تناولها على العشاء
منذ 38 دقيقة
348
"متحدث الصحة": 99% من الحالات الحرجة في المملكة لم يستكملوا التحصين
منذ 41 دقيقة
1422
الاستثمار تحذر من التجاوب مع مكالمات و رسائل نصية احتيالية
منذ ساعة
1535
مدرب الأهلي يحسم مصير فيجسا من مواجهة الفيصلي
منذ ساعة
1702
«الصحة»: تسجيل 731 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ ساعة
1873