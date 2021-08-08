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انقاذ بقرة من افعى

منذ 3 ساعات
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التعليقات

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أحدث التعليقات

عمر العنزي
الف الف مبرووووك الله يهنيك ويسعدك
عمر العنزي
الف الف مبرووووك الله يهنيك ويسعدك
اختك ام فهد
الف الف مبروك الزواج يابو يزيد والله يوفقك يارب
خالد العتيبي
الف الف مبروووك يستاهل زميلنا الغالي حامد الدهمشي وحياة سعيده ان شاء الله
فارس الجهني
الف الف مبروك وفالك السعاده والهناء باذن الله

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