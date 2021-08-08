المتهم في قضية "الفتنة" بالأردن يطعن لدى محكمة التمييز

عمّان (صدى):
أعلن رئيس هيئة الدفاع عن رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله، عن تقديم لائحة الطعن بقرار محكمة أمن الدولة في قضية ما عرف إعلاميا "بالفتنة"، لدى محكمة التمييز الأردنية، صباح الأحد.
وقال المحامي محمد عفيف إن لائحة واحدة مسجلة قدمت لمحكمة التمييز، لكل من عوض الله والشريف حسن بن زيد بما يزيد عن 30 صفحة.
وتضمنت إثارة لنقاط عدة تتعلق بالقضية من أهمها إجراءات المحاكمة العادلة ورفض محكمة أمن الدولة قبول بينات الدفاع، بحسبه.
وأصدرت محكمة أمن الدولة في 12 يوليو المنصرم قرارا بتجريم عوض والله وبن زيد بتهمتي تقويض نظام الحكم السياسي في البلاد، والقيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث فتنة بالاشتراك،
بالإضافة إلى الحبس بالاشغال المؤقتة لمدة 15 عاما لكل منهما، في قضية ما عرف إعلاميا "بالفتنة" التي ارتبط بها بشكل رئيسي الأمير حمزة بن الحسين، ولي العهد السابق والأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.
كما أصدرت هيئة المحكمة قرارا بإدانة الشريف حسن بن زيد، بتهمة حيازة مخدرات بقصد التعاطي والسجن لمدة سنة مع غرامة بقيمة ألف دينار أردني.