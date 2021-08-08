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بدء استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج للعام المقبل

منذ ساعة
1790
بدء استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج للعام المقبل

مكة المكرمة (صدى):
أعلنت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة , عن البدء في استخراج التصاريح للمباني المعدة لإسكان الحجاج خلال الفترة المحددة، اعتباراً من غُرة شهر محرم القادم وحتى 30 - 7 - 1443هـ.

ودعت عموم الدور المؤجرة بضرورة المسارعة بمراجعة المكاتب الهندسية المعتمدة لاستخراج التصاريح , مهيبة بالمواطنين الراغبين في استخراج أو تجديد تصاريح إسكان الحجاج المراجعة في الوقت المحدد وتطبيق كافة الاشتراطات واستيفاء جميع عناصر السلامة والأمان المطلوب توفيرها وفقاً للائحة الاشتراطات الإنشائية واشتراطات السلامة، وسرعة التقدم في أوقات مبكرة كسباً للوقت وتفادياً للتأخير والازدحام.

يُذكر أن هناك عدد من المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من الأمانة والدفاع المدني تقوم بإجراء الكشف على مساكن الحجاج للتحقق من توفر الاشتراطات الواردة في اللائحة وتطبيقها ومنحها شهادة بذلك ليتم بموجبها إصدار تصريح الإسكان من قبل اللجنة .

مكة المكرمة
العاصمة المقدسة
التصاريح
لجنة إسكان الحجاج

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أحدث التعليقات

عمر العنزي
الف الف مبرووووك الله يهنيك ويسعدك
عمر العنزي
الف الف مبرووووك الله يهنيك ويسعدك
اختك ام فهد
الف الف مبروك الزواج يابو يزيد والله يوفقك يارب
خالد العتيبي
الف الف مبروووك يستاهل زميلنا الغالي حامد الدهمشي وحياة سعيده ان شاء الله
فارس الجهني
الف الف مبروك وفالك السعاده والهناء باذن الله

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