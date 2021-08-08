نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مؤشر سوق الأسهم يغلق على ارتفاع طفيف

منذ 9 دقائق
1348
مؤشر سوق الأسهم يغلق على ارتفاع طفيف

الرياض (صدى):
أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الاحد على ارتفاع طفيف مع تباين في أداء الأسهم القيادية.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 11215 نقطة مرتفعا بنحو 6 نقاط ، فيما بلغت السيولة المتداولة 7.33 مليار ريال، وتأتي السيولة عبر تداول 205.5 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 293.7 ألف صفقة.

واعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" عن تحقيقها أعلى أرباح ربعية منذ إدراجها بالسوق خلال الربع الثاني والبالغة 95.47 مليار ريال، مقارنة بصافي ربح للفترة المماثلة عند 24.62 مليار ريال، ليرتفع سهم الشركة بنحو 0.3 في المائة مسجلا اعلى إغلاق منذ نهاية يونيو الماضي.

وتراجع سهم شركة السعودية للكهرباء بنحو 1 في المائة، رغم إعلان الشركة عن تحقيقها صافي أرباح في الربع الثاني بلغ 5.83 مليار ريال، مقارنة بصافي خسارة 869 مليون ريال خلال الفترة المماثلة.

فيما أعلنت سليمان الحبيب عن ارتفاع أرباحها للربع الثاني بنحو 69 في المائة لتصل أرباحها الصافية إلى 325.4 مليون ريال، فيما سجل السهم أعلى إغلاق له منذ الإدراج عند 192 ريالا للسهم.

إلى ذلك، صعدت أسهم 109 شركات خلال جلسة اليوم، تصدرها سهم بوبا العربية ووقت اللياقة بعد ارتفاعهما بالحد الأعلى ثم سهم التعاونية الذي صعد 9.5 في المائة.

ايضا ارتفعت أسهم تكافل الراجحي وإعادة السعودية وكذلك سايكو بعد تسجيلهم مكاسب 6 و4 في المائة.

قابل ذلك تراجعت أسهم 80 شركة تصدرها أسهم بحر العرب المنخفض 3.6 في المائة، كذلك تراجعت أسهم كل من "تنمية، المواساة، شاكر" وبنسبة تجاوزت 2 في المائة.

ريال
المملكة
تداول
سوق المال
مؤشر الأسهم
الأسهم المتداولة

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

قرم
الفاتوره كل شهر من 400 الى 600 ريال. الشهر هذا الف ريال قسم بالله. وش السالفه ةالموضوع ما ادري.
مسفر الغامدي
لا بارك الله لهم
د محمد ماجد بخش
ما القظية ؟؟
د محمد ماجد بخش
تعالالي يا فلوسات
د محمد ماجد بخش
فقيد السياسة الموهوب له الحياة

أخر الأخبار

مؤشر سوق الأسهم يغلق على ارتفاع طفيف
مؤشر سوق الأسهم يغلق على ارتفاع طفيف
منذ 9 دقائق 1348
بدء استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج للعام المقبل
بدء استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج للعام المقبل
منذ 14 دقيقة 1500
المتهم في قضية "الفتنة" بالأردن يطعن لدى محكمة التمييز
المتهم في قضية "الفتنة" بالأردن يطعن لدى محكمة التمييز
منذ 24 دقيقة 1441
كنان أميزارلي يثير السخرية بسبب تصريحاته عن حرائق تركيا
كنان أميزارلي يثير السخرية بسبب تصريحاته عن حرائق تركيا
منذ 44 دقيقة 521
"السديس": عدد الشباب يتجاوز 95% من الموظفين في كافة التخصصات
"السديس": عدد الشباب يتجاوز 95% من الموظفين في كافة التخصصات
منذ 49 دقيقة 1644
مستشفى قوى الأمن يعلن عن وظائف شاغرة
مستشفى قوى الأمن يعلن عن وظائف شاغرة
منذ 54 دقيقة 1605
الموت يفجع الفنان الكويتي عبدالإمام عبدالله
الموت يفجع الفنان الكويتي عبدالإمام عبدالله
منذ 59 دقيقة 1493
مواطن يستغل جائحة ‎كورونا في تطوير موهبته ويفتتح محلًا لصناعة المسابيح بالأحساء
مواطن يستغل جائحة ‎كورونا في تطوير موهبته ويفتتح محلًا لصناعة المسابيح بالأحساء
منذ ساعة 1620
"الزكاة والضريبة والجمارك" تُطلق الدليل المفصل للفوترة الإلكترونية (فاتورة)
"الزكاة والضريبة والجمارك" تُطلق الدليل المفصل للفوترة الإلكترونية (فاتورة)
منذ ساعة 1619
أسباب تأخر تجديد عقد سعود عبدالحميد مع الاتحاد
أسباب تأخر تجديد عقد سعود عبدالحميد مع الاتحاد
منذ ساعة 1881