مؤشر سوق الأسهم يغلق على ارتفاع طفيف

الرياض (صدى):
أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الاحد على ارتفاع طفيف مع تباين في أداء الأسهم القيادية.
وأغلق المؤشر العام عند مستوى 11215 نقطة مرتفعا بنحو 6 نقاط ، فيما بلغت السيولة المتداولة 7.33 مليار ريال، وتأتي السيولة عبر تداول 205.5 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 293.7 ألف صفقة.
واعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" عن تحقيقها أعلى أرباح ربعية منذ إدراجها بالسوق خلال الربع الثاني والبالغة 95.47 مليار ريال، مقارنة بصافي ربح للفترة المماثلة عند 24.62 مليار ريال، ليرتفع سهم الشركة بنحو 0.3 في المائة مسجلا اعلى إغلاق منذ نهاية يونيو الماضي.
وتراجع سهم شركة السعودية للكهرباء بنحو 1 في المائة، رغم إعلان الشركة عن تحقيقها صافي أرباح في الربع الثاني بلغ 5.83 مليار ريال، مقارنة بصافي خسارة 869 مليون ريال خلال الفترة المماثلة.
فيما أعلنت سليمان الحبيب عن ارتفاع أرباحها للربع الثاني بنحو 69 في المائة لتصل أرباحها الصافية إلى 325.4 مليون ريال، فيما سجل السهم أعلى إغلاق له منذ الإدراج عند 192 ريالا للسهم.
إلى ذلك، صعدت أسهم 109 شركات خلال جلسة اليوم، تصدرها سهم بوبا العربية ووقت اللياقة بعد ارتفاعهما بالحد الأعلى ثم سهم التعاونية الذي صعد 9.5 في المائة.
ايضا ارتفعت أسهم تكافل الراجحي وإعادة السعودية وكذلك سايكو بعد تسجيلهم مكاسب 6 و4 في المائة.
قابل ذلك تراجعت أسهم 80 شركة تصدرها أسهم بحر العرب المنخفض 3.6 في المائة، كذلك تراجعت أسهم كل من "تنمية، المواساة، شاكر" وبنسبة تجاوزت 2 في المائة.