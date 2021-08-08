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كنان أميزارلي يثير السخرية بسبب تصريحاته عن حرائق تركيا

منذ 44 دقيقة
513
كنان أميزارلي يثير السخرية بسبب تصريحاته عن حرائق تركيا

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أثارت تصريحات الفنان التركي كنان أميرزالي الأخيرة حول ما تشهده تركيا من حرائق سخرية جمهوره.

وقال أميرزالي الذي كان يقضي إجازته الصيفية مع زوجته خلال وقوع الحرائق: "نحترق من الداخل يا أصدقاء، كنا في العطلة وعلى الرغم من أننا نزلنا إلى البحر إلا أن داخلنا لم يبرد.. وسينام كانت تشعر بالملل كثيرا خلال العطلة، وخفنا أن ينقطع حليبها بسبب الحزن".

وأحدثت هذه التصريحات سخرية واسعة بين الجمهور واستنكروا تصريحات كنان أميزارلي المثيرة للجدل ، مؤكدين أنه لايعرف أن يتحدث.

وكان الفنان التركي كنان أميرازلي قد رفض وزوجته سينام حوبال وابنتهما لالين التي تبلغ حاليًا من العمر 11 شهرًا إعلانًا خاصا بحفاضات الأطفال بقيمة مليون ليرة تركية بما يعادل 115900 دولار أميركي، وعلقت حينها أنه من المبكر جدًا دخول ابنتها هذا المجال.

التعليقات

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أحدث التعليقات

قرم
الفاتوره كل شهر من 400 الى 600 ريال. الشهر هذا الف ريال قسم بالله. وش السالفه ةالموضوع ما ادري.
مسفر الغامدي
لا بارك الله لهم
د محمد ماجد بخش
ما القظية ؟؟
د محمد ماجد بخش
تعالالي يا فلوسات
د محمد ماجد بخش
فقيد السياسة الموهوب له الحياة

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