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الموت يفجع الفنان الكويتي عبدالإمام عبدالله

منذ 58 دقيقة
1478
الموت يفجع الفنان الكويتي عبدالإمام عبدالله

خالد الظفيري (صدى):
فجع الفنان الكويتي عبدالإمام عبدالله، بوفاة زوجته نجاة جاسم القشطي، إذ تجري الأسرة حاليا تحضيرات مراسم تشييع جثمانها ودفنها.

وأعلن جاسم بن ثاني، نجل الفنان عبدالإمام عبدالله، عن وفاة والدته نجاة القشطي من خلال تغريدة عبر حسابه في موقع تويتر، بعد 3 أشهر من تعرض عبدالإمام عبدالله، لجلطة دماغية نقل على إثرها إلى المستشفى، لتلقي العلاج.

وقال جاسم بن ثاني "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقلت إلى رحمة الله تعالى نجاة جاسم القشطي زوجة عبدالإمام عبدالله بن ثاني ووالدة كل من طلال وجاسم, سوف يحدد موعد الدفن لاحقا.. أسأل الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وفاة
الموت
الفنان عبدالامام عبدالله

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أحدث التعليقات

قرم
الفاتوره كل شهر من 400 الى 600 ريال. الشهر هذا الف ريال قسم بالله. وش السالفه ةالموضوع ما ادري.
مسفر الغامدي
لا بارك الله لهم
د محمد ماجد بخش
ما القظية ؟؟
د محمد ماجد بخش
تعالالي يا فلوسات
د محمد ماجد بخش
فقيد السياسة الموهوب له الحياة

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