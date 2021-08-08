الموت يفجع الفنان الكويتي عبدالإمام عبدالله

خالد الظفيري (صدى):
فجع الفنان الكويتي عبدالإمام عبدالله، بوفاة زوجته نجاة جاسم القشطي، إذ تجري الأسرة حاليا تحضيرات مراسم تشييع جثمانها ودفنها.
وأعلن جاسم بن ثاني، نجل الفنان عبدالإمام عبدالله، عن وفاة والدته نجاة القشطي من خلال تغريدة عبر حسابه في موقع تويتر، بعد 3 أشهر من تعرض عبدالإمام عبدالله، لجلطة دماغية نقل على إثرها إلى المستشفى، لتلقي العلاج.
وقال جاسم بن ثاني "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقلت إلى رحمة الله تعالى نجاة جاسم القشطي زوجة عبدالإمام عبدالله بن ثاني ووالدة كل من طلال وجاسم, سوف يحدد موعد الدفن لاحقا.. أسأل الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون".