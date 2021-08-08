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مواطن يستغل جائحة ‎كورونا في تطوير موهبته ويفتتح محلًا لصناعة المسابيح بالأحساء

منذ ساعة
1613
مواطن يستغل جائحة ‎كورونا في تطوير موهبته ويفتتح محلًا لصناعة المسابيح بالأحساء

الأحساء (صدى):
استغل المواطن حيدر الدهنين جائحة كورونا وفترات حظر التجول وتعمق في هوايته ليتمكن منها ويحولها إلى تجارة تعوضه عن ماتكبده من خسائر حيث افتتح محلا لصناعة المسائيه في الأحساء.

وقال المدخنين " هوايتي جمع واقتناء المسابح منذ كان عمري ١٤عاما حتى أصبحت أملك ٢٠٠ سبحة ، وعندما بدأت جائحة كورونا قمت ببيع المسابح عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكان المردود المادي جيد " .

وأضاف المواطن أن اقتناء المسابح مهنة متوارثة ويقوم بتصنيعها بدقة عالية ويصنعها من مواد عضوية نباتية متحجرة ، ويستعين بخامات عالية كزجاج الطيارات و كرات البلياردو وحبات القهوة.

الأحساء
المسابح
جائحة كورونا

التعليقات

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أحدث التعليقات

قرم
الفاتوره كل شهر من 400 الى 600 ريال. الشهر هذا الف ريال قسم بالله. وش السالفه ةالموضوع ما ادري.
مسفر الغامدي
لا بارك الله لهم
د محمد ماجد بخش
ما القظية ؟؟
د محمد ماجد بخش
تعالالي يا فلوسات
د محمد ماجد بخش
فقيد السياسة الموهوب له الحياة

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