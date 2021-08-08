أسباب تأخر تجديد عقد سعود عبدالحميد مع الاتحاد

ماجد محمد (صدى):
تأخرت إدارة نادي الاتحاد، في تجديد عقد اللاعب سعود عبد الحميد، حتى هذه اللحظة.
وذكرت تقارير صحفية أن تجديد سعود عبد الحميد للاتحاد يتوقف على توفير مميزات مقدم العقد، الذي أخطر اللاعب به إدارة النادي، وفقًا لـ"عكاظ ".
وأضافت أنه من المقرر أن يحصل عبد الحميد، في عقده الجديد، على القيمة المحددة، وفق لوائح وأنظمة لجنة الاحتراف، لمدة 3 مواسم مقبلة.
وتابعت أن هناك ترقب من أحد الأندية المنافسة، لما ستنتج عنه مفاوضات الاتحاد مع اللاعب لتجديد عقده، قبل التقدم بعرض مغرٍ للحصول على توقيع اللاعب.