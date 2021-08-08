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أسباب تأخر تجديد عقد سعود عبدالحميد مع الاتحاد

منذ ساعة
1871
أسباب تأخر تجديد عقد سعود عبدالحميد مع الاتحاد

ماجد محمد (صدى):
تأخرت إدارة نادي الاتحاد، في تجديد عقد اللاعب سعود عبد الحميد، حتى هذه اللحظة.

وذكرت تقارير صحفية أن تجديد سعود عبد الحميد للاتحاد يتوقف على توفير مميزات مقدم العقد، الذي أخطر اللاعب به إدارة النادي، وفقًا لـ"عكاظ ".

وأضافت أنه من المقرر أن يحصل عبد الحميد، في عقده الجديد، على القيمة المحددة، وفق لوائح وأنظمة لجنة الاحتراف، لمدة 3 مواسم مقبلة.

وتابعت أن هناك ترقب من أحد الأندية المنافسة، لما ستنتج عنه مفاوضات الاتحاد مع اللاعب لتجديد عقده، قبل التقدم بعرض مغرٍ للحصول على توقيع اللاعب.

 

الاتحاد
سعود عبدالحميد
ادارة الاتحاد

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أحدث التعليقات

قرم
الفاتوره كل شهر من 400 الى 600 ريال. الشهر هذا الف ريال قسم بالله. وش السالفه ةالموضوع ما ادري.
مسفر الغامدي
لا بارك الله لهم
د محمد ماجد بخش
ما القظية ؟؟
د محمد ماجد بخش
تعالالي يا فلوسات
د محمد ماجد بخش
فقيد السياسة الموهوب له الحياة

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