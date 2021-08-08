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"الزكاة والضريبة والجمارك" تُطلق الدليل المفصل للفوترة الإلكترونية (فاتورة)

منذ ساعة
1615
"الزكاة والضريبة والجمارك" تُطلق الدليل المفصل للفوترة الإلكترونية (فاتورة)

الرياض (صدى):
أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اليوم، الدليل المفصل للفوترة الإلكترونية (فاتورة) ومراحل تطبيقها والمتطلبات الخاصة بها، وذلك تمهيداً لدخول المرحلة الأولى من التطبيق حيز التنفيذ في 4 ديسمبر المقبل من العام الجاري.

ويتضمن الدليل شرحاً مفصلاً لجميع التعريفات المتعلقة بالفوترة الإلكترونية، من توضيح الفئات الخاضعة للائحة الفوترة الإلكترونية، بالإضافة إلى أنواع الفواتير الإلكترونية وكذلك أنواع المعاملات.

ويحتوي الدليل على أمثلة توضيحية للفواتير الإلكترونية بنوعيها، وهي الفاتورة الإلكترونية المبسطة، والفاتورة الإلكترونية، مع توضيحات على الخصائص المتعلقة بالحلول التقنية والخصائص الأمنية والتشفير.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع المهتمين والمختصين والمكلّفين من قطاع الأعمال الخاضعين للفوترة الإلكترونية ومزودي الخدمات والحلول التقنية إلى الاطلاع على الدليل المفصل للفوترة الإلكترونية (فاتورة)، من خلال زيارة (الموقع الالكتروني)، وذلك لمعرفة جميع التفاصيل قبل بدء التطبيق في 4 ديسمبر 2021م، كما دعت الهيئة في حال وجو أي استفسارات التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (19993) الذي يعمل على مدار 24 ساعة، طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على (تويتر) أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، أو المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني.

فاتورة
هيئة الزكاة والضريبة
الدليل المفصل

التعليقات

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أحدث التعليقات

قرم
الفاتوره كل شهر من 400 الى 600 ريال. الشهر هذا الف ريال قسم بالله. وش السالفه ةالموضوع ما ادري.
مسفر الغامدي
لا بارك الله لهم
د محمد ماجد بخش
ما القظية ؟؟
د محمد ماجد بخش
تعالالي يا فلوسات
د محمد ماجد بخش
فقيد السياسة الموهوب له الحياة

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