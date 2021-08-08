سيول وفيضانات السودان تسبب أضرارًا لآلاف المنازل

الخرطوم (صدى):
تعرضت آلاف المنازل في السودان لأضرار جسيمة بعدما تسببت الأمطار الغزيرة أمس السبت بوقوع فيضانات في أجزاء مختلفة من السودان وأغرقت العاصمة الخرطوم.
ودمرت مئات المنازل نتيجة للسيول والفيضانات، وغمرت مياه الأمطار السبت معظم شوارع الخرطوم ما تسبب بصعوبات لحركة السير؛ حيث أن مئات المنازل "انهارت" في عطبرة، الواقعة على بعد 350 كيلومتر شمال العاصمة.
ومن جانبه، صرح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، إن 12 ألف شخص في 8 ولايات من جملة ولايات البلاد الـ18 تأثروا بالامطار الغزيرة، فضلًا عن تعرّض أكثر من 800 منزل للدمار وأكثر من 4400 منزل لأضرار.