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الصقر يستقبل ال مسفر بمكتبه
منذ 12 ساعة
1405
سلطان الهوير (صدى):
استقبل سعادة محافظ طريف الاستاذ /بدر بن نجر الصقر بمكتبه هذا اليوم الاحدالموافق 1442/12/29 الملازم اول مهندس / عبدالوهاب بن سعيد ال مسفر والذي تم تعينه مدير اسكان قوى الأمن بمحافظه طريف.
وتمنى سعادته له التوفيق في عمله .
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التعليقات
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أحدث التعليقات
قرم
صحيح اصبتم عين الحقيقه.
فلوسات
لا تزوجون البخيل و لا تتزوجون البخيلة
هواوي
للتعطر وللشرب احياناً ههههههههههههههههههههههه
فلوسات
لا تسجلوا حتى تبدأ الدراسة و مستمرة لأن الفلوس إذا دخلت جيوبهم ما تخرج لو طلعت روحهم
صنيان
امزحي معي
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