نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"السديس": عدد الشباب يتجاوز 95% من الموظفين في كافة التخصصات

منذ 48 دقيقة
1635
"السديس": عدد الشباب يتجاوز 95% من الموظفين في كافة التخصصات

الرياض (صدى):
أكد الرئيس العام لشؤون الحرمين، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الأحد، أن الرئاسة دأبت على الاعتناء بالشباب واليوم يتجاوز عددهم ٩٥٪ من الموظفين في كافة التخصصات، لافتًا إلى أن المرأة لها قصة نجاح نقف عندها بشكل متأمل.

وقال الشيخ السديس: "أمامنا رؤية بلادنا 2030 ورؤية الرئاسة 2024 في التطوير والتجديد لفتح آفاق جديدة للشباب لضخ الدماء والتطوير المستمر وتمكين المرأة والتقانة والرقمنة، بالإضافة إلى موكبة التطور في مجال الذكاء الاصطناعي"، معلنًا عن ‏تعيين سيدتين للمرة الأولى مساعدًا للرئيس العام لشؤون الحرمين.

وكان "السديس" قد كشف أن هيكلة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ستشهد إنشاء 25 وكالة متخصصة في مختلف التخصصات، تواكب النقلة التطويرية والقفزة الحديثة التي تعيشها المملكة لتقديم أفضل الخدمات بالحرمين الشريفين.

الشباب
المرأة
المسجد النبوي
المسجد الحرام
شؤون الحرمين
وكالة متخصصة

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

قرم
الفاتوره كل شهر من 400 الى 600 ريال. الشهر هذا الف ريال قسم بالله. وش السالفه ةالموضوع ما ادري.
مسفر الغامدي
لا بارك الله لهم
د محمد ماجد بخش
ما القظية ؟؟
د محمد ماجد بخش
تعالالي يا فلوسات
د محمد ماجد بخش
فقيد السياسة الموهوب له الحياة

أخر الأخبار

مؤشر سوق الأسهم يغلق على ارتفاع طفيف
مؤشر سوق الأسهم يغلق على ارتفاع طفيف
منذ 8 دقائق 1316
المتهم في قضية "الفتنة" بالأردن يطعن لدى محكمة التمييز
المتهم في قضية "الفتنة" بالأردن يطعن لدى محكمة التمييز
منذ 23 دقيقة 1413
كنان أميزارلي يثير السخرية بسبب تصريحاته عن حرائق تركيا
كنان أميزارلي يثير السخرية بسبب تصريحاته عن حرائق تركيا
منذ 43 دقيقة 466
"السديس": عدد الشباب يتجاوز 95% من الموظفين في كافة التخصصات
"السديس": عدد الشباب يتجاوز 95% من الموظفين في كافة التخصصات
منذ 48 دقيقة 1635
مستشفى قوى الأمن يعلن عن وظائف شاغرة
مستشفى قوى الأمن يعلن عن وظائف شاغرة
منذ 53 دقيقة 1603
الموت يفجع الفنان الكويتي عبدالإمام عبدالله
الموت يفجع الفنان الكويتي عبدالإمام عبدالله
منذ 58 دقيقة 1471
مواطن يستغل جائحة ‎كورونا في تطوير موهبته ويفتتح محلًا لصناعة المسابيح بالأحساء
مواطن يستغل جائحة ‎كورونا في تطوير موهبته ويفتتح محلًا لصناعة المسابيح بالأحساء
منذ ساعة 1608
"الزكاة والضريبة والجمارك" تُطلق الدليل المفصل للفوترة الإلكترونية (فاتورة)
"الزكاة والضريبة والجمارك" تُطلق الدليل المفصل للفوترة الإلكترونية (فاتورة)
منذ ساعة 1610
أسباب تأخر تجديد عقد سعود عبدالحميد مع الاتحاد
أسباب تأخر تجديد عقد سعود عبدالحميد مع الاتحاد
منذ ساعة 1864
سيول وفيضانات السودان تسبب أضرارًا لآلاف المنازل
سيول وفيضانات السودان تسبب أضرارًا لآلاف المنازل
منذ ساعة 1843