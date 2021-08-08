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بالفيديو.. تشييع جنازة الفنانة دلال عبدالعزيز

منذ ساعة
1488
بالفيديو.. تشييع جنازة الفنانة دلال عبدالعزيز

القاهرة (صدى):
شهد اليوم الأحد تشييع جنازة الفنانة المصرية الراحلة دلال عبد العزيز إلى مثواها الأخير بمقابر الأسرة بالوفاء والأمل، إلى جوار زوجها الراحل سمير غانم، الذي توفي قبل 77 يوما.

وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان الراحلة في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس في مصر، ورافق جثمانه ابنتيها الفنانة دنيا سمير غانم، وإيمي سمير غانم، والإعلامي رامي رضوان، والفنان حسن الرداد.

وظهرت ابنتيها بوضع محزن للغاية؛ اذ انهارتا بالبكاء فور وصولهما، فيما كان أول الحاضرين لتشييع الجثمان الفنانة، إلهام شاهين، بصحبة الإعلامية هالة سرحان، وميرفت أمين، ونهال عنبر، والإعلامية بوسي شلبي، والفنانة شيرين، وهند عاكف، والمنتج أحمد السبكي، والفنان محمد الشقنقيري، وهنادي مهنا، والمنتج أحمد السبكي.

 

وفاة
جنازة
سمير غانم
دلال عبدالعزيز

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أحدث التعليقات

عمر العنزي
الف الف مبرووووك الله يهنيك ويسعدك
عمر العنزي
الف الف مبرووووك الله يهنيك ويسعدك
اختك ام فهد
الف الف مبروك الزواج يابو يزيد والله يوفقك يارب
خالد العتيبي
الف الف مبروووك يستاهل زميلنا الغالي حامد الدهمشي وحياة سعيده ان شاء الله
فارس الجهني
الف الف مبروك وفالك السعاده والهناء باذن الله

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