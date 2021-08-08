بالفيديو.. ميسي يودع برشلونة بالدموع: "سأعود يوما ما"

وكالات (صدى):
عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مؤتمر صحفيا اليوم الأحد، ودع فيه جماهير برشلونة، بعد إعلان رحيله عن الفريق الكتالوني.
وقال ميسي، خلال مؤتمره الوداعي باكيا: "كنت أفكر كثيرًا، ماذا يمكنني أن أقول في هذه اللحظة، وليس لدي أي كلمات، أشعر أنني غير قادر على التحدث بعد هذه السنوات الطويلة، وقضاء كل حياتي هنا في برشلونة,لم أكن جاهزا ومستعدا السنة الماضية حين حدثت كل هذه الأمور، وكنت مقتنعا أنني أريد الرحيل، لكن هذه السنة كنت مقتنعا أنا وأسرتي أنني سأستمر هنا ".
وتابع ميسي: " تأتي لحظة الوداع اليوم بعد سنوات طويلة، منذ أن كنت في سن الثالثة عشر وبعد أكثر من 20 سنة أرحل، وأولادي الكتالونيين الأرجنتينيين، ووعدت الجميع بأنني سأعود إلى هنا يوما ما، كنت دائما أتعامل باحترام وتواضع مع الجميع، وأعتقد أن هذه الذكريات ستبقى حين أرحل، وأظن أن هناك أشياء كثيرة رائعة وأخرى سيئة، لكن كل ذلك ساعدني لكي أتطور وأصل للشخص الذي أنا عليه الآن. أعطيت كل شيء لهذا القميص منذ يومي الأول وحتى الأخير".
وأضاف: "كنت أتمنى أن أودع الجمهور بشكل مختلف، لم أتخيل أن أعيش هذه اللحظة، وكنت دائما أحلم بالوداع على أرض الملعب بين الجماهير، واشتقت كثيرا للجماهير بسبب هذه الجائحة ودائما كنت أريدهم بالقرب مني ويصيحون باسمي، أتمنى أن يواصل النادي النجاح، وأن أعود مرة أخرى في المستقبل، لست في حالة جيدة للحديث أكثر، وأشكركم جميعا".